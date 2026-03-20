ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 22:48
Διπλωματική γκάφα από τον Κάρολο: Πόζαρε με καλεσμένους από την Καραϊβική κάτω απο πορτρέτο βασιλιά που πλούτισε από φυτείες σκλάβων

Ακτιβιστές που μάχονται για την παροχή αποζημιώσεων σε θύματα δουλείας και μελετητές του θέματος επέκριναν τη βρετανική μοναρχία, αφού ο βασιλιάς Κάρολος πόζαρε, μαζί με αξιωματούχους από την Καραϊβική, σε μια δεξίωση, κάτω από το πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄, ο οποίος πλούτισε χάρη στην εργασία σκλάβων σε φυτείες στη Γρενάδα.

Ο Κάρολος φιλοξένησε στις 10 Μαρτίου πολλούς εκπροσώπους νησιών της Καραϊβικής στο ανάκτορο Σεντ Τζέιμς, για την ετήσια δεξίωση της Κοινοπολιτείας. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τζαμάικας, του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις και του Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Είχε προσκληθεί επίσης η ύπατη αρμοστής της Γρενάδας στη Βρετανία, η Ρασέρ Κρόνεϊ.

Μια ομάδα 29 προσκεκλημένων πόζαρε για τη φωτογραφία μαζί με τον Κάρολο και την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ κάτω από το μεγάλο πορτρέτο του βασιλιά Γεωργίου Δ΄. Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στη συνέχεια σε πολλούς λογαριασμούς χωρών της Καραϊβικής στο διαδίκτυο.

Ο Γεώργιος Δ΄ πλούτισε από τις φυτείες στη Γρενάδα

Η έρευνα της ανεξάρτητης μελετήτριας Ντεζιρέ Μπατίστ, την οποία παρουσίασε πέρυσι το πρακτορείο Reuters, αποκάλυψε ότι περίπου 1.000 στερλίνες (σημερινή αξία, περίπου 103.000) καταβλήθηκαν στο ιδιωτικό ταμείο του Γεωργίου Δ΄ από δύο φυτείες ιδιοκτησίας του Στέμματος στη Γρενάδα όπου εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι, τον 18ο και τον 19ο αιώνα.

Ο Γεώργιος Δ΄ βασίλεψε μεταξύ 1820-30.

Οι ειδικοί λένε ότι οι αποκαλύψεις αυξάνουν την πίεση στη μοναρχία ώστε να αντιμετωπίσει τους ιστορικούς δεσμούς της με τη δουλεία, να ζητήσει συγγνώμη και να παραδεχτεί με ποιους τρόπους επωφελήθηκε από αυτήν.

«Είναι προσβλητικό να εκθέτουν το πορτρέτο του» είπε ο Άρλεϊ Γκιλ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας. «Είναι διπλά προσβλητικό να βάζεις ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής μαζί με τον βασιλιά, κάτω από μια εικόνα του. Απλώς ρίχνεις αλάτι στην πληγή», είπε.

Ο Γκιλ είπε ότι η φωτογραφία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία ώστε ορισμένοι εκπρόσωποι χωρών της Καραϊβικής να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της δουλείας.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η Μπατίστ χαρακτήρισε τη φωτογραφία «διπλωματική γκάφα» από το παλάτι και προέτρεψε τον Κάρολο να «εμβαθύνει» τις γνώσεις του για την ανάμιξη της μοναρχίας στη δουλεία.

Ο Ρόμπερτ Μπέκφορντ, Βρετανός καθηγητής θεολογίας, τζαμαϊκανής καταγωγής, είπε ότι η «οικογενειακή φωτογραφία» ήταν μια πράξη «ιστορικής αμνησίας». «Το να στέκεσαι κάτω από βασιλικά πορτρέτα νομιμοποιεί τη λησμονιά», σχολίασε.

Ο Κάρολος είχε εκφράσει τη θλίψη του για τη δουλεία σε μια ομιλία του το 2022 σε ηγέτες χωρών της Κοινοπολιτείας.

Μια έρευνα της εφημερίδας Guardian το 2023 αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Γουλιέλμος Γ΄ (1689-1802) έλαβε μερίδιο ύψους 1.000 λιρών από τη Βασιλική Εταιρεία Αφρικής, η οποία μετέφερε χιλιάδες υποδουλωμένους Αφρικανούς στην Αμερική.

Διαβάστε επίσης:

«Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν – Ευθείες απειλές του Ιράν στους εχθρούς του – Live οι εξελίξεις

Η κακοκαιρία Τερέζα σφυροκοπά τα Κανάρια Νησιά: Θυελλώδεις άνεμοι και κύματα 6 μέτρων, χιόνισε στην Τενερίφη (Photos/ Video)

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις καταστροφές από τον πόλεμο στο Ιράν – Καμένα πλοία και χτυπημένες στρατιωτικές βάσεις (Photos)





Νικόλ Μαλλιωτάκη: Ανησυχητική η ανάπτυξη F-16 της Τουρκίας στα κατεχόμενα – Πίεση για οριστική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο

«Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν – Δεν θέλω εκεχειρία, λέει ο Τραμπ- Live οι εξελίξεις

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 21χρονος ποδοσφαιριστής – Του έστησαν ενέδρα και τον πυροβόλησαν στο στήθος (Video)

CBS: Στο Πεντάγωνο προετοιμάζονται για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» - Απόφαση για έκτιση ποινής κατ' οίκον αλλά... ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

«Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν - Καμία εκεχειρία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ- Live οι εξελίξεις

