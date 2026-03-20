Η Nissan, η Wayve και η Uber υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη ρομποταξί (photos/video)

Η Nissan, η Wayve και η Uber υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ρομποταξί και σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στο μέλλον της αυτόνομης κινητικότητας.

Οι τρεις εταιρείες θα ξεκινήσουν προετοιμασίες για την πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας στο Τόκιο έως τα τέλη του 2026. Στην αρχική φάση λειτουργίας, θα αξιοποιηθεί το Nissan LEAF, εξοπλισμένο με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Wayve AI Driver, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας της Uber.

Τα οχήματα θα κινούνται με την παρουσία εκπαιδευμένου χειριστή ασφαλείας, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εμπειρία των ρομποταξί στο πλαίσιο των καθημερινών τους μετακινήσεων. Η συνεργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης, ασφαλούς και αξιόπιστης υπηρεσίας ρομποταξί στο Τόκιο, μια πόλη με ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία και πολύπλοκο οδικό δίκτυο.

Το σύστημα Wayve AI Driver έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει από δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και να προσαρμόζεται σε νέους δρόμους και πόλεις χωρίς τη χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη επέκταση σε διεθνείς αγορές και διευκολύνει την ανάπτυξη της υπηρεσίας ρομποταξί σε δυναμικά αστικά περιβάλλοντα, όπως το Τόκιο.

