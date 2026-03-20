Η «βαριά φανέλα» του ΠΑΣΟΚ και το μανιφέστο του Συνεδρίου

Αναγκαία επισήμανση, διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και τους καλούς αναγνώστες: το κείμενο που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, όπως γράφεται και στους τίτλους αρχής των τηλεοπτικών σειρών!

Το προϊόν, ωστόσο, είναι το υπέρτατο και ύψιστο αγαθό: παράγεται από τη δημοκρατία και συνάμα παράγει δημοκρατία, με ό,τι αυτή η αμφίδρομη διαδικασία συνεπάγεται…

Την προηγούμενη Κυριακή χιλιάδες πολίτες (για την ακρίβεια του πράγματος 174.813) προσέτρεξαν αγογγύστως στις κάλπες, απανταχού της ελληνικής γης για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 27-28-29 Μαρτίου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ταε Κβον Ντο στο Φάληρο.

Από μόνη της, εξ ορισμού και εκ προοιμίου, αυτή η διαδικασία είναι εξόχως δημοκρατική και διασφαλίζει στο μέτρο του ευκταίου, αλλά και του εφικτού την αταλάντευτη στόχευση της παράταξης για να διασφαλισθούν η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα, η συμμετοχικότητα, η ελεύθερη έκφραση, η ανεμπόδιστη διακίνηση και η πολυπόθητη ώσμωση των ιδεών και των προτάσεων μέσα στο περιβάλλον που οροθετούν οι πατροπαράδοτες δημοκρατικές αρχές και αξίες της.

Το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός φορέας και ως Κυβέρνηση υπήρξε η ατμομηχανή πάνω στην οποία επιβιβάσθηκε η Ελλάδα για να αλλάξει και να μετεξελιχθεί επί τα βελτίω: αυτή προφανώς είναι μια αδιαμφισβήτητη και κοινώς παραδεκτή συνθήκη, οπότε πάμε παρακάτω…

Παρακάτω πιστεύω ότι βρίσκονται οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας και δεν εννοώ μονάχα την εκλογική ημέρα, αλλά την καθημερινότητα για την οποία το ΠΑΣΟΚ αγωνιά, ανησυχεί, προβληματίζεται, πασχίζει, στοχάζεται και μεριμνά με κοινωνική ενσυναίσθηση και όχι για το θεαθήναι ή προς άγραν ψήφων. Σε αυτή τη διαδικασία, το διακύβευμα είναι μεγάλο, πολυσήμαντο και ολιστικό: αφορά τη διακηρυγμένη και θεμιτή επιδίωξη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κυρίως εδράζεται στην έννοια της για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, για την Ελλάδα που μας αξίζει.

Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται προς το Συνέδριο με σύνθημα την προμετωπίδα του προγράμματος το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από του άμβωνος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μια Ελλάδα για όλους!

Μια Ελλάδα όλων και όχι των ολίγων, μια Ελλάδα δίκαιη, ανοικτή και όχι περιχαρακωμένη, ούτε δεσμώτρια του «κράτους-λαφύρου», σύμφωνα με τον όρο που λάνσαρε το 1828 ο τότε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Άντριου Τζάκσον.

Ο νοών νοείτω, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις δεν είναι συμπτωματική, όπως συμβαίνει στα προϊόντα της μυθοπλασίας!

Το όραμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως εκφράσθηκαν από τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και διαχέονται σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση έχουν ως σημείο αναφοράς τη Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση που περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

Δημογραφική Αναγέννηση, με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθυσμού και την πιο ισόρροπη κατανομή του στην Περιφέρεια κατά την επόμενη δεκαετία.

Ανάκαμψη της Παραγωγικότητας: Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία, με στόχο η επίτευξη της παραγωγικότητας της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από το 56% στο οποίο σήμερα.

Άνοδος βιοτικού επιπέδου, με στόχο το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία.

Μείωση Ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο Κοινωνικό Κράτος, με στόχο τη μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά έξι μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγισθεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Αξιοπρεπής εργασία για όλους – Δικαιότερη Κατανομή Πλούτου, με στόχο την αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το επερχόμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη, κρίσιμη και κομβική γεωπολιτική συγκυρία: τύμπανα πολέμου δονούν τον πλανήτη, τσεκούρια ξεθάβονται, αθώοι άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους, ένας ολόκληρος κόσμος αιμορραγεί εν ονόματι των power games και πάντως αλλάζει δραματικά.

Η διαδικασία της Κυριακής, στις 15 Μαρτίου, διατυμπάνισε για άλλη μια φορά τις βαθιές δημοκρατικές αξίες που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ και τις αξίες στις οποίες ομνύει με θρησκευτική ευλάβεια, με αταλάντευτη προσήλωση και χωρίς εκπτώσεις.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ δεν πάσχει από την άκρατη λαγνεία της εξουσίας, αλλά καλεί τον ελληνικό λαό να συστρατευθεί με στόχο μια άλλη μεγάλη ΑΛΛΑΓΗ, που είναι το ίδιο απαραίτητη, όπως εκείνη την οποία ευαγγελίσθηκε και της έδωσε σάρκα και οστά πριν από 45 χρόνια, βάζοντας στο επίκεντρο –όπως ορίζουν οι κανόνες του σοσιαλισμού- τον άνθρωπο ως μονάδα και ως μέρος του συνόλου.

Στις εκλογές των Συνέδρων εκπέμφθηκε ένα σαφές και εύληπτο μήνυμα: οι ψηφοφόροι δεν προσέτρεξαν στις κάλπες για να κάνουν χατίρια σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, κουμπάρους και συντέκνους, αυτό θα ήταν στ’ αλήθεια ανάρμοστο και άδικο για τη σημασία της διαδικασίας, χώρια που θα την ευτέλιζε ολοκληρωτικά.

Αψηφώντας την ταλαιπωρία που προκάλεσε η αθρόα προέλευση και οπλισμένοι με βαθύ αίσθημα δημοκρατίας και εμπιστοσύνης, όλοι αυτοί οι πολίτες κουβάλησαν στα χέρια τους ένα άυλο, πλην ανεκτίμητο λάβαρο: την ελπίδα και την πίστη ότι το Συνέδριο θα αποτελέσει τον βατήρα της αντεπίθεσης με στόχο την προσδόκιμη και εντέλει αναγκαία πολιτική αλλαγή.

Σε πείσμα της (κατευθυνόμενης από διάφορα γνωστά-άγνωστα κέντρα) ρητορικής που συχνά ξεπερνά τα όρια της παραφιλολογίας και καταντάει μεθοδευμένη υπονόμευση, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό! Και, θα βγει πιο ενωμένο και δυνατότερο από το Συνέδριο του!

Όπως συνηθίζει να δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, χρησιμοποιώντας έναν δόκιμο και δημοφιλή όρο της αθλητικής καθομιλουμένης γλώσσας, το ΠΑΣΟΚ έχει βαριά φανέλα!

Αυτή τη φανέλα δεν την έχει αφήσει στα ράφια πασπαλισμένη με ναφθαλίνη, ούτε κρεμασμένη στο Hall Of Fame της ιστορίας του: αυτή την ιδρωμένη από τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες φανέλα την ανεμίζει ως σημαία, με πρόταγμα και συνάμα πρόσταγμα την «Ελλάδα για Όλους».

Αυτή τη φανέλα, παρεμπιπτόντως, τη φορούν όχι μόνο έμπειρα, εμβληματικά και μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη με αμέτρητες ώρες πτήσεως στο πολιτικό γίγνεσθαι, αλλά και νέα πρόσωπα που αναβαθμίζουν τις ιδέες και τις πρακτικές της παράταξης. Αυτό το στελεχιακό δυναμικό απαρτίζεται από νέους επιστήμονες, από καταρτισμένους επαγγελματίες, από ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και όχι από κουρασμένους και στραγγισμένους από ιδέες «καρεκλοκένταυρους», από πρόσωπα που είναι άφθαρτα και έχουν καθαρή ματιά στα πράγματα.

Οι πολίτες κοιμούνται και ξυπνούν με το άγχος της οικονομικής καχεξίας, της φτωχοποίησης και της αγωνίας για να εκπληρώσουν τις στοιχειώδες και βασικές ανάγκες, όπως το σούπερ μάρκετ, το νοίκι, ο λογαριασμός του ρεύματος, το χαρτζιλίκι και το φροντιστήριο των παιδιών τους.

Ο κόσμος και κυρίως οι νέοι αποστράφηκαν την πολιτική διότι βαρέθηκαν να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα, κουράστηκαν να ακούνε μονολόγους μπροστά στον καθρέφτη με αποτέλεσμα να απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες, να τσουβαλιάζουν τους πάντες και τα πάντα, να αφορίζουν τον λεγόμενο συστημισμό και να στρέφονται προς ένα ρεύμα απολιτίκ που οδηγεί κιόλας στη στρεβλή παραπολιτική.

Ο πολίτης θέλει να βλέπει πρόσωπα που τού μοιάζουν και ανθρώπους της διπλανής πόρτας, όχι απρόσιτους και ενίοτε αλαζόνες κυβερνήτες οι οποίοι συχνά λένε το ποίημα τους σαν να το έχουν αντλήσει από το Chat GPT!

Προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα, τουναντίον αναγνωρίζει τα σφάλματα του, διδάχθηκε από αυτά, αφήνει πίσω του τις όποιες αστοχίες και κοιτάζει μπροστά, όπως απαιτεί η ροή της σύγχρονης κοινωνίας και γενικότερα της ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ δεν τάζει λαγούς με πετραχήλια, αλλά κραδαίνει ένα κατατεθειμένο από νωρίς, επικαιροποιημένο, συγκροτημένο, στοιχειοθετημένο, σύγχρονο και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα που απαντά στις αγωνίες του ελληνικού λαού και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Το προσεχές Συνέδριο αποτελεί μια κορυφαία πολιτική εκδήλωση στην οποία θα συναντηθούν μέσα σε πνεύμα ενότητας και συσπείρωσης, μακριά από φεουδαρχικές τάσεις, όλες οι δυνάμεις που κινητροδούνται από την ίδια βαθιά επιθυμία της πολιτικής αλλαγής

Αυτή η στόχευση δεν είναι ένα πιασάρικο τσιτάτο, αλλά συνιστά μια βασική ανάγκη και μια προτεραιότητα για την οποία το ΠΑΣΟΚ ως ένα αταλάντευτα πατριωτικό, αδιαπραγμάτευτα ανθρωπιστικό, σύγχρονο και προοδευτικό Κόμμα βάζει τον μπέτη του μπροστά και καλεί τον ελληνικό λαό να στοιχηθεί μαζί του.

Το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απέχει παρασάγγας από το να είναι μια κομματική εκδήλωση που γίνεται για να γίνεται ως μέρος του ντεκόρ, της ρουτίνας και της εθιμοτυπίας: συνιστά μια διαφορετική, μια πολύ ξεχωριστή και ακραιφνώς δημοκρατική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα τεθούν επί τάπητος καίρια ζητήματα, εντός και εκτός των κομματικών τειχών, με σαφή προσανατολισμό και εστίαση στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα και δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Μέσα από την πολυσυλλεκτική διαλεκτική διαδικασία, μέσα ακόμη και από διαφωνίες που, διάβολε, είναι θεμιτές ου μην και απαραίτητες σε έναν ζωντανό και ρέοντα οργανισμό και προ παντός μέσα από τις αποκρυσταλλωμένες θέσεις οι οποίες θα διατυπωθούν και τη συνολική στρατηγική θα προκύψει ο οδικός χάρτης εν είδει ασφαλούς μπούσουλα, προς τις εκλογές. Προσωπικά-και στο βαθμό που μπορώ να αφουγκραστώ την περιρρέουσα ατμόσφαιρα- έχω την πεποίθηση και τολμώ να εκτεθώ διατυπώνοντας την δημοσίως, ότι αυτό το Συνέδριο θα αποτελέσει ένα ορόσημο δημιουργικού αναστοχασμού, ανασύνταξης και αντεπίθεσης.

Σε αυτή την δημοκρατική πανστρατιά δεν περισσεύει κανείς, είναι όλοι χρειαζούμενοι και απαραίτητοι για να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναβρεί την περπατησιά της και να κοιτάξει με ξεκάθαρο βλέμμα τον ορίζοντα της.

Μακριά από αφηγήματα και εκθέσεις ιδεών, μακριά από παροχολογίες και υποσχεσιολογίες, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να παρουσιάσει το σύγχρονο πολιτικό μανιφέστο του βάζοντας στο επίκεντρο της προσοχής και των προτεραιοτήτων του όχι σώνει και καλά τις επόμενες εκλογές, αλλά κυρίως τις επόμενες γενιές. Αυτή άλλωστε είναι η διαφορά ανάμεσα στους πολιτικάντηδες και στους πολιτικούς, όπως έχει πει ο Αμερικανός συγγραφέας Άρθουρ Κλαρκ…

*Ο Βασίλης Σκουντής είναι δημοσιογράφος, υποψήφιος Βουλευτής στις εκλογές του 2023, Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού και μέλος της Γραμματείας Επιτροπής Πολιτικών Θέσεων-Διακήρυξης Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης

