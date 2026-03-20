Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Πολλές και σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έφερε η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας ότι από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία και την οποία υπηρετούν 130 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί κατερίφθησαν Ιρανικοί πύραυλοι.

Και αυτό γιατί η πλειοψηφία των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό και παρά τα όσα λέγει επισήμως η κυβέρνηση η χώρα ενεπλάκη στον πόλεμο.

Στρατιωτικές πηγές έλεγαν ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot φυλάσει τις εγκαταστάσεις της ΑΡΑΜΚΟ ενώ βρίσκεται και πολύ κοντά σε δομές αφαλάτωσης πράγμα που σημαίνει ότι είναι στόχος από τους Ιρανούς. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμα ότι οι αυτές οι εγκαταστάσεις ήταν Ιρανικός στόχος από την στιγμή που είχαν ξαναχτυπηθεί στην αρχή του πολέμου.

Να θυμίσουμε ότι η αποστολή της ελληνικής συστοιχίας πυραύλων Patriot συμφωνήθηκε το 2020 και υλοποιήθηκε το 2021. Υπέρ είχαν ψηφίσει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και η σχετική απόφαση πέρασε με 191 ψήφους έναντι 108 που είχαν καταψηφίσει.

Σήμερα οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου ζητούν την επιστροφή των ελλήνων αξιωματικών στην χώρα και επισημαίνουν ότι αλλο είναι να στέλνεις τις φρεγάτες προκειμένου να προστατεύσουν την Κύπρο και άλλο να εμπλέκεσαι σε μία ιστορία που μπορεί να εμπεριέχει και αντίποινα. Πρόσθεταν μάλιστα ότι την συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση εμφανίζεται να προστατεύει πετρελαιοπηγές αλλά και πολυεθνικές εταιρίες αψηφώντας τις συνέπειες αυτής της ενέργειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να κατευνάσει τις εντυπώσεις που δημιούργησε αυτή η κίνηση από την πλευρά της χώρας μας λέγοντας ότι η ενέργεια «δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση».

Παράλληλα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζαν ότι η συστοιχία Patriot βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία απο το 2021.

Τον Ιούλιο του 2024 υπήρξε μία διακρατική συμφωνία για την κύρωση των συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας και της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία, με ανταποδοτικά μέτρα και οποία είχαν ψηφίσει η ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ .

Τα γαλάζια στελέχη επιμένουν πάντως ότι “δεν τίθεται θέμα εμπλοκής της Ελλάδας στη σύρραξη. Είναι σαφές ότι πρόκειται για αμυντική ενέργεια, ενέργεια αποτροπής. Άλλωστε το σύστημα αεράμυνας Patriot έχει αμιγώς αμυντικές δυνατότητες.

Η ελληνική πυροβολαρχία απέδειξε το αξιόμαχο και την ετοιμότητά της. Συνεισέφερε παράλληλα στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στο δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, μέσω των οποίων το Ριάντ διοχετεύει μέρος του πετρελαίου που παράγει προς την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Συνεπώς, η προστασία αυτών των υποδομών συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών για τους καταναλωτές, σε μία περίοδο που παρατηρούνται έντονες αναταράξεις και πληθωριστικές πιέσεις λόγω των μειωμένων εξαγωγών από τον ευρώ ανά μεγαβατώρα, αν και υποχώρησε σταδιακά στη συνέχεια.”

Ο Νίκος Δένδιας πάντως παρά τους κινδύνους που εμπεριέχει αυτή η κίνηση εμφανίστηκε πολύ περήφανος λέγοντας ότι

«Αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα των ένοπλων δυνάμεων, είμαι πολύ περήφανος για το επίπεδο των ένοπλων δυνάμεων της Ελλάδας».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε δε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι που καταρρίφθηκαν από τα ελληνικά Patriot στη Σαουδική Αραβία πήγαιναν τρεις φορές γρηγορότερα από άλλους πυραύλους. «Μιλάμε για ταχύτητες 4.000 χλμ την ώρα. Στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε άλλους πυραύλους, με ταχύτητα για παράδειγμα 7.000 χλμ» είπε με νόημα.

Πάντως οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπολύουν ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Εθνικής Άμυνας υποστηρίζοντας πως η αναχαίτιση των εχθρικών βλημάτων συνιστά εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο.

Ο υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της Χαριλάου Τρικούπη Μιχάλης Κατρίνης σε δήλωση του υποστήριξε πως “Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στην Βουλή μίλησε για «εμπλοκή στην πράξη» και ζήτησε να επιστραφεί η συστοιχία Patriot και το προσωπικό των Ε.Δ. στην Ελλάδα. Από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος είπε πως «αποκαλύφθηκε με κυνικό τρόπο ότι η πυροβολαρχία πήγε να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΑΡΑΜΚΟ.Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε «ο κ. Δένδιας μόνο που δεν πανηγύριζε για την ανησυχητική εξέλιξη (σ.σ. κατάρριψη των εχθρικών πυραύλων)» και ζήτησε να προσέλθει στην ολομέλεια η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου να παράσχει ενημέρωση.

