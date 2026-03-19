Reuters: Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν, οι ΗΠΑ εξετάζουν ενίσχυση δυνάμεων

Η διοίκηση Τραμπ σκέφτεται να αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μπαίνει σε νέα φάση.

Η ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων θα δημιουργήσει πρόσθετες επιλογές για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Oι τρεις εναλλακτικές

Αναπτύσσοντας πλοία και εναέρια μέσα, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Έχουν γίνει, ακόμα, συζητήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ, που αποτελεί τον κόμβο από τον οποίο περνάει το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι μία τέτοια επιχείρηση ενέχει μεγάλο ρίσκο, καθώς οι πύραυλοι και τα drone του Ιράν μπορούν να φτάσουν με ευκολία το νήσι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νησί στις 13 Μαρτίου, ενώ ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί και στις κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές που στεγάζει. Με δεδομένο τον ζωτικό ρόλο του νησιού γ ια την ιρανική οικονομία, ο έλεγχος του θεωρείται προτιμότερος από την καταστροφή του.

Τα επίπεδα έγκρισης του πολέμου να είναι χαμηλά στις ΗΠΑ. Η ανάπτυξη ακόμα και λιγοστών χερσαίων δυνάμεων θα είχε μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση Τραμπ.

Ένα άλλο σενάριο που έχει μπει στο τραπέζι είναι η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για την κατάληψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε: «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων προς το παρόν, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Ο Πρόεδρος επικεντρώνεται στην επίτευξη όλων των καθορισμένων στόχων της Επιχείρησης Epic Fury: να καταστρέψει την ικανότητα του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων, να εξοντώσει το ναυτικό του, να διασφαλίσει ότι οι αντιπρόσωποι του δεν θα μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπε σε δημοσιογράφους, ότι δεν θα στείλει πουθενά στρατεύματα και ότι, βέβαια, αν το έκανε δεν θα το έλεγε.

Εντωμεταξύ, συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και σε πλοία του ιρανικού πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν εξαπολύσει 7.800 επιθέσεις και έχουν καταστρέψει 120 ιρανικά πλοία.

Δεν αποκλείει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στους Δημοκρατικούς για την επιλογής τους να εμπλακούν σε πολεμους. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας υποσχέθηκε να κρατήσεις τις ΗΠΑ μακριά από τους «ξένους πολέμους», αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει αποκλείσει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ διαθέτει διάφορες επιλογές για την απόκτηση του πυρηνικού υλικού του Ιράν. «Σίγουρα υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτηθεί. Δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση».

Ωστόσο, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ δήλωσε την Τετάρτη στο Κογκρέσο ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν καταστράφηκε ολοσχερώς τον Ιουνίου και ότι οι είσοδοι των υπόγειων εγκαταστάσεων είχαν «θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο».

Πηγές δήλωσαν ότι οι συζητήσεις για την αποστολή ενισχύσεων δεν περιορίζονται στην Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας, που συνοδεύεται από μια Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών με 2.000 πεζοναύτες και που θα φτάσει στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα.

Άλλη πηγή σημείωσε ότι με την απόφαση να σταλεί το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πίσω στην Ελλάδα για συντήρηση, μειώνονται οι δυνάμεις από το μέτωπο στο Ιράν.

Ο Τραμπ ταλαντεύεται, ακόμα, για το αν οι ΗΠΑ πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Αφού αρχικά δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνόδευε πλοία, κάλεσε τις συμμαχικές χώρες να συνδράμουν.

Την Τετάρτη, επίσης, εξέφρασε τη σκέψη να αποχωρήσει από το Στενό. «Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν απτελειώναμε το ιρανικό τρομοκράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν – όχι εμείς – να αναλάβουν την ευθύνη για το λεγόμενο Στενό;» έγραψε στο Truth Social.

