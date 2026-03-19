«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας όπλων Rheinmetall, Άρμιν Παπεργκέρ, εκτίμησε ότι τα αποθέματα πυραύλων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα αποθέματα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή έχουν εξαντληθεί ή σχεδόν εξαντληθεί. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για πυραύλους, για συστήματα αεράμυνας. Έρχεται από παντού», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόθεσε ότι «αν ο πόλεμος στο Ιράν διαρκέσει ακόμα έναν μήνα, νομίζω ότι σχεδόν δεν θα έχουμε διαθέσιμους πυραύλους».

Ο Παπεργκέρ αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει η χρήση των drones στον πόλεμο. «Η τιμή των drone είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που χρειάζεται για να το αντιμετωπίσεις».

Ο Παπεργκέρ δήλωσε ότι η ομάδα του βρίσκεται στη Μέση Ανατολή για διαπραγματεύσεις και ότι όλες οι χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 4 δις σε 72 ώρες

Ο Παπεργκέρ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προειδοποιήσει, μιλώντας σε ελβετική εφημερίδα, ότι «θα ξεμείνουν από πυραύλους σε δύο-τρεις εβδομάδες με την τρέχουσα ένταση στον Περσικό Κόλπο, ενώ η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκή αποθέματα ούτε για λίγες ημέρες σε περίπτωση κρίσης».

Επεσήμανε ότι μόνο τις πρώτες 72 ώρες της κρίσης στο Ιράν, οι ΗΠΑ ξόδεψαν περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε πυρομαχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία σε πρόσφατο earnings call.

Η Rheinmetall είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι προχώρησε σε αύξηση της παραγωγής της.

Η συνέντευξη του Papperger έρχεται σε μια στιγμή που η ένταση στον Περσικό Κόλπο έχει κλιμακωθεί δραματικά. Η

Πέρυσι κατέγραψε ρεκόρ εσόδων χάρη στον πόλεμο στην Ουκρανία, βλέπει τώρα τον νέο «θερμό» πόλεμο στη Μέση Ανατολή να απορροφά ακόμα μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων.

