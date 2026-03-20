Συναγερμός στην ΕΚΤ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων λόγω πολέμου

Συναγερμός έχει σημάνει στα ανώτερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοάχιμ Νάγκελ «ενδέχεται η ΕΚΤ να χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχυθούν περαιτέρω λόγω του πολέμου στο Ιράν».

«Με τα σημερινά δεδομένα, είναι πιθανό η μεσοπρόθεσμη προοπτική του πληθωρισμού να επιδεινωθεί και οι πληθωριστικές προσδοκίες να αυξηθούν με διατηρήσιμο τρόπο, κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί πιθανότατα μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική», δήλωσε την Παρασκευή στο Bloomberg.

Ο πρόεδρος της Bundesbank πρόσθεσε ότι «πιο αξιόπιστα στοιχεία αναμένονται ήδη μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε έξι εβδομάδες».

Υπενθύμισε επίσης την τελευταία εκτίναξη των τιμών, που τροφοδοτήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σημειώνοντας ότι η εμπειρία αυτή «θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο», παρότι η ΕΚΤ σήμερα «βρίσκεται σε καλύτερη αφετηρία».

Ανησυχία για τις εκτινασσόμενες τιμές ενέργειας

Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν το επίπεδο ανησυχίας, καθώς οι εκτινασσόμενες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλούν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Παρότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεδρίαση την Πέμπτη, αξιωματούχοι εμφανίζονται έτοιμοι να αυξήσουν το κόστος δανεισμού στις 30 Απριλίου, εφόσον οι επιπτώσεις του πολέμου ωθήσουν τον πληθωρισμό σημαντικά πάνω από τον στόχο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του πρακτορείου.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά 2,6% στη ζώνη του ευρώ φέτος — σημαντικά περισσότερο από ό,τι εκτιμάτο προηγουμένως. Σε ένα ακραίο σενάριο, όπου οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου διατηρηθούν έως τα τέλη του 2026, ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε ωστόσο ότι η ίδια και οι συνεργάτες της είναι «σε καλή θέση και πλήρως εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν την εξέλιξη ενός μεγάλου σοκ που βρίσκεται σε εξέλιξη». Όπως είπε, παραμένουν αποφασισμένοι να σταθεροποιήσουν τον πληθωρισμό στο 2%.

