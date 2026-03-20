Ξεκίνησε η απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου από τον ΙΕΑ – Δύο εκατ. βαρέλια αποδεσμεύει η Ελλάδα, οι συνεισφορές ανά χώρα

Η συντονισμένη κινητοποίηση για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έπειτα από την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να ενεργοποιήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο έκτακτης αποδέσμευσης.

Στην πρωτοβουλία αυτή, που λαμβάνει χώρα ως απάντηση στις σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν χώρες όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Νότια Κορέα, οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους συνεισφέροντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο διεθνής οργανισμός την Πέμπτη, 19/3, η συνολική απελευθέρωση ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς εντείνεται η ανησυχία για αυτό που χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη διαταραχή εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ιστορικά. Οι πιέσεις στην αγορά ενέργειας ενισχύονται από τις εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντική αποσταθεροποίηση στις μεταφορές και στην παραγωγή.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ έχει ουσιαστικά διακοπεί, ενώ μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου παγκοσμίως προχωρούν σε περιορισμούς παραγωγής. Οι εντεινόμενες επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο δημιουργούν προσδοκίες για παρατεταμένες αναταράξεις στην προσφορά, με αποτέλεσμα οι τιμές της ενέργειας να καταγράφουν παγκόσμια εκτόξευση.

Οι κατανομές των αποθεμάτων και οι επιπτώσεις στην αγορά

Οι συνεισφορές των χωρών αφορούν κυρίως αποθέματα αργού πετρελαίου, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά η αποδέσμευση αφορά κυρίως διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου. Παράλληλα, η παραγωγή από βασικούς προμηθευτές στον Περσικό Κόλπο έχει υποχωρήσει, καθώς δεξαμενόπλοια παραμένουν σε αναμονή για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις φτάνουν στα όριά τους.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα με αποδέσμευση 2 εκατομμυρίων βαρελιών, ενώ χώρες όπως η Βρετανία, η Τουρκία και η Ιταλία συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια βαρέλια η καθεμία. Ο Καναδάς έχει συμφωνήσει στην απελευθέρωση 23,6 εκατομμυρίων βαρελιών, ενώ η Ιαπωνία – η οποία παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών λόγω της εξάρτησής της, καθώς εισάγει πάνω από το 90% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή – θα διαθέσει 79,8 εκατομμύρια βαρέλια.

Παράλληλα, ο IEA ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα «συμπληρωθεί» με αυξημένη παραγωγή από χώρες της αμερικανικής ηπείρου.

Ήδη, οι πρώτες ποσότητες έχουν αρχίσει να κατευθύνονται προς την αγορά. Για την Ασία, οι ροές αναμένονται άμεσες, ενώ τα φορτία που προορίζονται για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να διοχετευθούν στην αγορά προς τα τέλη Μαρτίου.

Πιερρακάκης: Η διάρκεια και το επίπεδο της αποσταθεροποίησης θα είναι καθοριστικά για τα ενεργειακά μέτρα

Στουρνάρας: Προειδοποίηση για σοβαρές επιπτώσεις από μια παρατεταμένη σύγκρουση στον Κόλπο

FT: Ενεργειακό σοκ παγκόσμιας κλίμακας – Το πλήγμα στο Κατάρ ανοίγει εφιαλτικό σενάριο για το φυσικό αέριο











