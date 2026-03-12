Άγριο σφυροκόπημα στον νότιο Λίβανο, επίθεση στο Ισραήλ από Ιράν-Χεζμπολάχ – Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης – Όλες οι εξελίξεις

Μαίνεται για 12η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους.

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ιράν πραγματοποίησαν μια κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Ιράν τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters, με τον Τραμπ ωστόσο να καθησυχάζει, «δεν νομίζω ότι η Τεχεράνη κατάφερε να το κάνει» λέει. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι «δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ», ενώ προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή, καλεί τον κόσμο να είναι προετοιμασμένος για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς τρία ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση στον αποκλεισμένο Κόλπο, με ένα από αυτά να είναι ελληνόκτητο. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά του.

Στο μεταξύ, Ιρανός πρέσβης επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, αλλά είναι ασφαλής, ενώ το Ισραήλ, το οποίο λέει πως θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν «χωρίς χρονικό περιορισμό», τον απειλεί ευθέως: «Μπορείς να τρέξεις, μπορεί να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».

52 σχολεία δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στην επαρχία Λορεστάν του Ιράν, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της στρατιωτικής έρευνας οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες και για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων, που σκότωσε 175 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε, ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από κάτω από το νερό και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη ππλευρά ο Ντόναλ Τραμπ υποστηρίζει πως ό,τι απέμεινε στη χώρα θα μπορούσε να καταστραφεί «σε μια ώρα».

Ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν. Νωρίτερα ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ότι «δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα» να πλήξει ο στρατός στο Ιράν και επανέλαβε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».