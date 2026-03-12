search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 00:31

Άγριο σφυροκόπημα στον νότιο Λίβανο, επίθεση στο Ισραήλ από Ιράν-Χεζμπολάχ – Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης – Όλες οι εξελίξεις

12.03.2026 00:31
livanos

Μαίνεται για 12η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους.

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ιράν πραγματοποίησαν μια κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Ιράν τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters, με τον Τραμπ ωστόσο να καθησυχάζει, «δεν νομίζω ότι η Τεχεράνη κατάφερε να το κάνει» λέει. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι «δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ», ενώ προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή, καλεί τον κόσμο να είναι προετοιμασμένος για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς τρία ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση στον αποκλεισμένο Κόλπο, με ένα από αυτά να είναι ελληνόκτητο. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά του.

Στο μεταξύ, Ιρανός πρέσβης επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, αλλά είναι ασφαλής, ενώ το Ισραήλ, το οποίο λέει πως θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν «χωρίς χρονικό περιορισμό», τον απειλεί ευθέως: «Μπορείς να τρέξεις, μπορεί να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».

52 σχολεία δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στην επαρχία Λορεστάν του Ιράν, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της στρατιωτικής έρευνας οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες και για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων, που σκότωσε 175 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε, ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από κάτω από το νερό και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη ππλευρά ο Ντόναλ Τραμπ υποστηρίζει πως ό,τι απέμεινε στη χώρα θα μπορούσε να καταστραφεί «σε μια ώρα».

Ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν. Νωρίτερα ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ότι «δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα» να πλήξει ο στρατός στο Ιράν και επανέλαβε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Salih-Muslim
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

valverde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο σφυροκόπημα στον νότιο Λίβανο, επίθεση στο Ισραήλ από Ιράν-Χεζμπολάχ – Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης – Όλες οι εξελίξεις

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:08
Salih-Muslim
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

valverde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

1 / 3