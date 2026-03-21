Θεοδώρα Τζάκρη: «Πύραυλοι, Κίνδυνοι και Υποκρισία» – Η απάντηση στον Καιρίδη για τους patriot στη Σαουδική Αραβία

Με μία εκτενή ανάρτηση, που αναλύει τη στάση που τήρησε η ίδια, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο ανήκε τότε, η Θεοδώρα Τζάκρη απαντά στις επικρίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την υπόθεση με τους ελληνικούς patriot, που χτύπησαν ιρανικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία.

Το επίδικο είναι το πώς τοποθετήθηκε το 2024 αντιπολίτευση επί της συμφωνίας με το Ριαντ για την αποστολή της συστοιχίας των πυραύλων αυτών, με την κυρία Τζάκρη να σημειώνει στην ανάρτησή της ότι είχαν εκφραστεί ισχυρές επιφυλάξεις για την κίνηση, στις οποίες απάντησε ο τότε υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει εμπλοκή στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Η κυρία Τζάκρη σημειώνει ότι «η τότε θετική ψήφος είχε δοθεί όμως μόνον κάτω από την ρητή διαβεβαίωση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι οι εν λόγω πύραυλοι δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε καμία πολεμική σύρραξη.

Είχε μάλιστα δεσμευτεί ο αρμόδιος υπουργός ότι σε τρίτη συμφωνία που θα συζητιόταν κεκλεισμένων των θυρών θα επεξηγείτο λεπτομερώς το πώς η εκεί παρουσία της πυροβολαρχίας Patriot διασφαλιζόταν ότι δεν θα οδηγήσει σε εμπλοκή μας σε γειτονικό πόλεμο (τότε επρόκειτο για τις εν εξελιξει μάχες στην Γάζα ενώ σήμερα αυτό αφορά σ’ άλλες τρίτες χώρες).

Η συμφωνία αυτή ωστόσο στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν ουδέποτε παρουσιάστηκε στην Βουλή, ούτε κεκλεισμένων ούτε μη κεκλεισμένων θυρών.

Αντί να εξηγήσει λεπτομερώς έστω και τώρα η «σιωπηλή» κυβέρνηση, πως ακριβώς τιμά την διαβεβαίωση που τότε είχε παράσχει στην ολομέλεια της Βουλής, προχώρησε με θράσος και με την γνωστή κοπτορραπτική Μαξίμου και συναφών καταστημάτων σε ιταμή αντεπίθεση εναντίον όσων φαίνεται ότι τότε κατάφερε να εξαπατήσει και να υποκλέψει την θετική ψήφο (δες δημοσιεύσεις των καθ. Καιρίδη – Ομάδα Αλη(θ)είας) Το έωλο σημερινό επιχείρημα τους ήταν ότι εμπλεκόμαστε καλώς όλο και βαθύτερα αφού τάχα «είχατε συμφωνήσει κι εσείς …».

Αποκρύπτουν δηλαδή οι φιλαλήθεις αυτοί τύποι ότι εκείνη η ψήφος δόθηκε μόνον αφότου οι επιφυλάξεις περί της πιθανής εμπλοκής σε σύγκρουση με τρίτους διασκεδάστηκαν με την υπουργική ρητή διαβεβαίωσή περί του αντιθέτου και την επιπλέον υπόσχεση ειδικής απόρρητης διαδικασίας όπου και θα εξειδικευόταν το πώς αυτό θα επιτυγχανόταν ειδικότερα για την πυροβολαρχία (πρωτόκολλα εμπλοκής κλπ). Παραθέτω στο τέλος του κειμένου, προς επίρρωση , τα πρακτικά της Βουλής».

Στην ανάρτησή της κυρία Τζάκρη υπενθυμίζει πως το 2024, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, – πρώην βουλευτή του πια – Ραλλία Χρηστίδου είχε εκφράσει την «ισχυρή επιφύλαξη ως προς τα όρια της αμυντικής υποστήριξης και κυρίως, όσον αφορά σε εξοπλισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς ή να μεταφερθεί από τη Σαουδική Αραβία σε έτερη χώρα ή να χρησιμοποιηθεί κατά της εδαφικής ακεραιότητας άλλης χώρας. Επιπροσθέτως, θέλουμε να τονιστεί ότι από την αρχή ήμασταν αντίθετοι με την αποστολή αμυντικού υλικού στη Σαουδική Αραβία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα απομειώνοντας έτσι την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Θέλουμε ρητή και σαφή διαβεβαίωση από τον αρμόδιο Υπουργό για τη μη εμπλοκή, με οποιονδήποτε τρόπο, της χώρας μας, σε πολεμική αντιπαράθεση. Εμείς είμαστε θετικοί, κινούμαστε, δηλαδή, προς την υπερψήφιση των συγκεκριμένων συμφωνιών, ωστόσο θα εκφράσουμε επιφύλαξη μέχρι την Ολομέλεια και μέχρι να έχουμε τη ρητή διαβεβαίωση από τον Υπουργό για το συγκεκριμένο θέμα».

Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε απαντήσει μεταξύ άλλων ότι «προφανώς και δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, το λέμε ρητώς και κατηγορηματικώς».

