ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:21
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web

23.03.2026 12:41

EuroLeague: H «Διαβολοβδομάδα» Νο9 στο παρκέ του Novasports!

23.03.2026 12:41
Η 9η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις στο παρκέ του Novasports!

Για την 33η αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να πηγαίνει στο ουδέτερο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει την Ντουμπάι (24/3, 20:30) και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/3, 21:30). Στην 34η αγωνιστική το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς στρέφεται αποκλειστικά στο T-Center και στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό (27/3, 21:15), καθώς ο Ολυμπιακός έχει εκπληρώσει νωρίτερα (10/3) και νικηφόρα την υποχρέωση του απέναντι στην Παρί.

Η εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

19:30 EuroLeague: Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 EuroLeague – 33η αγωνιστική: Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:30 EuroLeague: Ντουμπάι-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Βιλερμπάν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

22:00 Euroleague: Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 26 Μαρτίου

21:30 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Μπάγερν-Βιλερμπάν Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Μακάμπι-Ντουμπάι Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:45 Playmakers Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 27 Μαρτίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 PlaymakersA’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:20
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

metro-kleisto.jpg
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

tetralogia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

