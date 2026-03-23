EuroLeague: H «Διαβολοβδομάδα» Νο9 στο παρκέ του Novasports!

Η 9η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις στο παρκέ του Novasports!
Για την 33η αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να πηγαίνει στο ουδέτερο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει την Ντουμπάι (24/3, 20:30) και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/3, 21:30). Στην 34η αγωνιστική το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς στρέφεται αποκλειστικά στο T-Center και στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό (27/3, 21:15), καθώς ο Ολυμπιακός έχει εκπληρώσει νωρίτερα (10/3) και νικηφόρα την υποχρέωση του απέναντι στην Παρί.
Η εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 24 Μαρτίου
19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
19:30 EuroLeague: Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
20:00 EuroLeague – 33η αγωνιστική: Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
20:30 EuroLeague: Ντουμπάι-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Βιλερμπάν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
22:00 Euroleague: Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Τετάρτη 25 Μαρτίου
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 26 Μαρτίου
21:30 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Μπάγερν-Βιλερμπάν Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Μακάμπι-Ντουμπάι Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
23:45 Playmakers Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Παρασκευή 27 Μαρτίου
19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:00 Playmakers – A’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
