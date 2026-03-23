Η ελληνική αμυντική βιομηχανία ξανασυστήνεται μέσα από επενδύσεις συμπαραγωγή και καινοτομία

Η ελληνική αμυντική αγορά εισέρχεται σε μια φάση ουσιαστικής αναδιάρθρωσης, η οποία δεν περιορίζεται στην αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Ο βασικός άξονας αυτής της μετάβασης συνοψίζεται στο ότι η αγορά «στήνεται ξανά» – αυτή τη φορά όχι ως ένα σύνολο αποσπασματικών αγορών, αλλά ως ένα οργανωμένο οικοσύστημα παραγωγής, συνεργασιών και τεχνολογικής ανάπτυξης με σαφή στόχο τη δημιουργία εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζουν τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα έργα αυτά, όπως τα νέα συστήματα αεράμυνας, αντιμετωπίζονται πλέον ως επενδυτικές πλατφόρμες και όχι ως απλές κρατικές προμήθειες. Η ενσωμάτωση όρων συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και υποχρεωτικής συμμετοχής ελληνικών εταιρειών μεταβάλλει τη φύση των συμφωνιών. Κάθε μεγάλο πρόγραμμα λειτουργεί ως «άγκυρα» που ενεργοποιεί ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της χώρας.

Παράλληλα, παρατηρείται σαφής μεταβολή στη δομή της αγοράς. Οι κρατικές επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα διατηρούν τον κεντρικό τους ρόλο, αλλά η λειτουργία τους εξελίσσεται. Από άμεσοι παραγωγοί μετατρέπονται σταδιακά σε φορείς συντονισμού και διαχείρισης σύνθετων έργων, αναλαμβάνοντας ρόλο πλατφόρμας για τη συνεργασία με διεθνείς ομίλους και εγχώριες επιχειρήσεις. Δίπλα τους αναπτύσσεται ένα δυναμικό τμήμα ιδιωτικών εταιρειών, κυρίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, το οποίο ενισχύει την πολυμορφία και την ευελιξία του κλάδου.

Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών κατηγοριών παικτών οδηγεί στη διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου οικοσυστήματος. Σε αυτό, το κράτος λειτουργεί ως στρατηγικός επενδυτής και ρυθμιστής, οι διεθνείς αμυντικοί όμιλοι ως φορείς τεχνολογίας και οι ελληνικές επιχειρήσεις ως παραγωγικοί και καινοτομικοί εταίροι. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν περιορίζονται πλέον σε βοηθητικούς ρόλους, αλλά εντάσσονται σταδιακά σε κρίσιμα τμήματα των έργων, αποκτώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην αλυσίδα αξίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μετατόπιση προς τεχνολογικά πεδία υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η έμφαση μετακινείται από τη βαριά βιομηχανία σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα συστήματα αντιμετώπισης drones, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και οι ψηφιακές εφαρμογές διοίκησης και ελέγχου. Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί τις απαιτήσεις της αγοράς και δημιουργεί ευκαιρίες για μικρότερες, εξειδικευμένες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής χωρίς να απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών λειτουργεί ως επιταχυντής αυτών των εξελίξεων. Η Ελλάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκυρία, ενισχύοντας τη συμμετοχή της σε κοινά προγράμματα και ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Η προοπτική αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέρα από την εγχώρια αγορά και να αποκτήσουν ρόλο σε διεθνή projects.

Ωστόσο, η ανασυγκρότηση της αγοράς συνοδεύεται και από σημαντικές προκλήσεις. Η εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες παραμένει υψηλή, ενώ η ικανότητα απορρόφησης και αξιοποίησης της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας δεν είναι δεδομένη. Επιπλέον, η επιτυχία του νέου μοντέλου προϋποθέτει τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια των επενδύσεων και τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι ελληνικές επιχειρήσεις να παραμείνουν σε ρόλο υπεργολάβου, εάν δεν καταφέρουν να αναπτύξουν δικές τους τεχνολογικές δυνατότητες και προϊόντα.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγοράς που μεταβαίνει από τη φάση της κατανάλωσης στη φάση της παραγωγής και της ενσωμάτωσης στην ευρωπαϊκή και διεθνή αμυντική βιομηχανία. Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, στο οποίο η εγχώρια συμμετοχή ενισχύεται και η προστιθέμενη αξία τείνει να παραμένει σε μεγαλύτερο βαθμό εντός της χώρας.

Εφόσον η δυναμική αυτή διατηρηθεί και υποστηριχθεί από σταθερή στρατηγική και αποτελεσματική υλοποίηση, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί από έναν παραδοσιακό αγοραστή αμυντικού εξοπλισμού σε έναν ενεργό παραγωγό και αξιόπιστο εταίρο στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα, με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη καινοτομίας και βιομηχανικής δραστηριότητας.

