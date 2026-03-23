Τουρισμός: Κίνδυνος απώλειας Αμερικανών επισκεπτών λόγω κόστους και γεωπολιτικής αβεβαιότητας φέτος

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί ένα μέρος από μία από τις πλέον σημαντικές και υψηλής δαπάνης αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η φετινή σεζόν διαμορφώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται προς το παρόν στους προορισμούς που εμφανίζουν θετικές ενδείξεις, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί μέρος της ζήτησης προς πιο ασφαλείς περιοχές της Μεσογείου. Ωστόσο, παρά την εικόνα αυτή, οι παράγοντες της αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη συνέχεια, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μακρινές αγορές.

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ αποτελούν κρίσιμο μέγεθος για τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Το 2024 οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 1,55 εκατ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των υπόλοιπων επισκεπτών, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη αγορά κομβική.

Μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται κύμα ακυρώσεων, ωστόσο η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή των συγκρούσεων δημιουργεί έναν παράγοντα αβεβαιότητας. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι αρκετοί Αμερικανοί ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν την περιοχή ως ενιαίο σύνολο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Την ίδια στιγμή, σημαντική πίεση ασκεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Η άνοδος των τιμών των αεροπορικών καυσίμων έχει ήδη επιβαρύνει τις αεροπορικές εταιρείες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξήσεις στα εισιτήρια. Οι διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, όπως αυτές που συνδέουν τις ΗΠΑ με την Ευρώπη, επηρεάζονται περισσότερο λόγω υψηλότερης κατανάλωσης καυσίμων.

Αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η μετακύλιση του κόστους στους επιβάτες είναι ζήτημα χρόνου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν προσαρμογές και στη συχνότητα των δρομολογίων, εφόσον οι πιέσεις παραμείνουν. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ενδέχεται να επηρεαστεί τόσο η ζήτηση όσο και η διαθεσιμότητα θέσεων.

Παράλληλα, αν και ο αριθμός των πτήσεων από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα αυξάνεται και κινείται σε υψηλά επίπεδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος των αφίξεων είναι πιο συγκρατημένη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα ως προς τις πληρότητες, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους.

Συνολικά, η φετινή τουριστική περίοδος διαμορφώνεται υπό συνθήκες όπου συνυπάρχουν θετικές προοπτικές και αυξημένοι κίνδυνοι. Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στη διεθνή αγορά, ωστόσο η εξέλιξη της ζήτησης από αγορές υψηλής δαπάνης, όπως οι ΗΠΑ, θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία των τιμών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

