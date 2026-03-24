Αυτά είναι τα πέντε φθηνότερα ηλεκτρικά με αυτονομία πάνω από 500 km

Η αυτονομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας, όπου τα 500 km δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά καθημερινότητα.

Η αυτονομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει πάψει να είναι το βασικό εμπόδιο και έχει γίνει πλέον το σημείο εκκίνησης. Σήμερα, τα 500 km WLTP δεν είναι στόχος, αλλά προϋπόθεση για όποιον θέλει να χρησιμοποιεί ένα EV χωρίς περιορισμούς. Και αυτό είναι που αλλάζει πραγματικά την αγορά: δεν μιλάμε πια για «δεύτερο αυτοκίνητο πόλης», αλλά για πλήρη αντικατάσταση ενός θερμικού.

Στην ελληνική αγορά, όμως, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Από την άλλη, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Αν αφήσουμε στην άκρη επιδοτήσεις και προσφορές και δούμε καθαρά τον τιμοκατάλογο, τότε η εικόνα ξεκαθαρίζει: τα πραγματικά «φθηνά» ηλεκτρικά με πάνω από 500 km είναι λίγα και συγκεκριμένα. Αυτά είναι τα πέντε που σήμερα κάνουν τη διαφορά.

