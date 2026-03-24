Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι – Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι-Αθήνα, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

H αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 75 λεπτά καθυστέρηση.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας εμφανίζουν καθυστερήσεις λόγω του παραπάνω περιστατικού και αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά.

