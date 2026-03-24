Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι – Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι-Αθήνα, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
H αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 75 λεπτά καθυστέρηση.
Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας εμφανίζουν καθυστερήσεις λόγω του παραπάνω περιστατικού και αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.