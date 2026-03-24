Οικοδομή σε φρένο μετά το ΣτΕ: Πτώση αδειών, νέοι κανόνες και ακριβότερο παιχνίδι για επενδυτές

Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά φρένου για την οικοδομή, με τον κλάδο να πληρώνει το τίμημα της θεσμικής αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης. Η ανατροπή στο πολεοδομικό πλαίσιο δεν έμεινε σε επίπεδο θεωρίας, αλλά αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά, με «πάγωμα» επενδύσεων και αισθητή επιβράδυνση στην έκδοση νέων αδειών.

Η αναστάτωση προκλήθηκε από τις αλλαγές στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, με αιχμή τα λεγόμενα μπόνους δόμησης. Οι ρυθμίσεις αυτές βρέθηκαν στο στόχαστρο προσφυγών από δήμους της Αττικής, όπως ο Άλιμος, η Κηφισιά, το Μαρούσι και η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, αλλά και από φορείς, συλλόγους και πολίτες. Η υπόθεση πήρε ευρύτερες διαστάσεις με την παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τεχνικών εταιρειών, αναδεικνύοντας τη σημασία της για το σύνολο του κλάδου.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κλίμα αβεβαιότητας που «πάγωσε» την αγορά. Μετά την απόφαση του ΣτΕ στα τέλη του 2024, η οποία έκρινε αντισυνταγματικά βασικά μπόνους δόμησης, οι επενδυτές και οι developers βρέθηκαν σε στάση αναμονής. Τα στοιχεία των πρώτων μηνών του 2025 αποτυπώνουν την εικόνα: πτώση έως και 51% στις νέες άδειες κατοικιών.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Πολιτεία επιχείρησε να δώσει διέξοδο μέσω ενός μεταβατικού μηχανισμού. Έτσι, έργα που είχαν ξεκινήσει πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2024 μπορούν να συνεχιστούν, αλλά με επιβάρυνση: την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους που κυμαίνεται από 8% έως 15% επί της αξίας της επιπλέον δόμησης. Τα έσοδα κατευθύνονται σε ειδικό «πράσινο» ταμείο, επιχειρώντας να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2025 και μετά προβλέπει ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται χωρίς τα προηγούμενα μπόνους δόμησης. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των οικοπέδων, αλλά λειτουργεί και ως «φρένο» στην υπερπροσφορά, στηρίζοντας τις αξίες των υφιστάμενων ακινήτων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Savills, η αγορά περνά πλέον από μια περίοδο ασάφειας σε ένα πιο καθαρό και προβλέψιμο περιβάλλον. Αν και η μετάβαση αυτή συνοδεύτηκε από ισχυρούς κραδασμούς, εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των επενδυτών, ιδιαίτερα των θεσμικών.

Το ενδιαφέρον ήδη μετατοπίζεται σε έργα με «κλειδωμένους» όρους δόμησης και υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές, όπως τα ακίνητα ενεργειακής κατηγορίας A+. Σε μια αγορά όπου οι κανόνες έχουν αλλάξει και η αβεβαιότητα κόστισε ακριβά, η σταθερότητα γίνεται πλέον βασικό ζητούμενο.

Καθώς η αγορά εισέρχεται στο 2026, το τοπίο δείχνει πιο ξεκάθαρο, αλλά και πιο απαιτητικό. Με λιγότερα περιθώρια ευελιξίας και περισσότερους κανόνες, το ερώτημα που μένει είναι αν η νέα ισορροπία θα αποδειχθεί πιο βιώσιμη — ή απλώς πιο δύσκολη για όσους θέλουν να χτίσουν και να επενδύσουν.

