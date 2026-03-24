INTERSPORT και ΕΠΟ σε στρατηγική συμφωνία: Αποκλειστικό merchandising για την Εθνική Ομάδα και νέα εμπορική δυναμική

Σε στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) προχωρά η INTERSPORT, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού εμπορικού συνεργάτη για το merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στον χώρο του ποδοσφαίρου και διευρύνει το αποτύπωμά της στην αγορά αθλητικών ειδών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η INTERSPORT αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των επίσημων προϊόντων της Εθνικής Ομάδας, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς. Η στρατηγική βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο, που συνδυάζει λιανική και χονδρική, δημιουργώντας νέες δυνατότητες διάθεσης και διεύρυνσης του δικτύου διανομής.

Οι φίλαθλοι θα έχουν πρόσβαση στο επίσημο merchandise της Εθνικής αποκλειστικά μέσω του δικτύου της INTERSPORT, το οποίο περιλαμβάνει 66 φυσικά καταστήματα — ανάμεσά τους και εξειδικευμένα football stores — καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας intersport.gr. Παράλληλα, η εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία της επίσημης boutique της ΕΠΟ και του νέου e-shop eposhop.gr, ενώ σε κάθε αγώνα της Εθνικής θα λειτουργούν κινητά σημεία πώλησης.

Η συνεργασία επεκτείνεται και πέρα από το εμπορικό σκέλος, καθώς η INTERSPORT καλύπτει ως προμηθευτής τις ανάγκες των διαιτητών των εθνικών κατηγοριών, των σχολών προπονητών, ενώ διαθέτει και την επίσημη μπάλα της Γ’ Εθνικής και του Κυπέλλου Ελλάδος. Ταυτόχρονα, συμμετέχει και ως χορηγός, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεσή της με την Εθνική Ομάδα.

Όπως δήλωσε ο CEO της INTERSPORT, Βαγγέλης Μπάτρης, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική επένδυσης της εταιρείας στο ποδόσφαιρο, ενισχύοντας τη θέση της στον εξοπλισμό επαγγελματικών ομάδων και ακαδημιών. Από την πλευρά της ΕΠΟ, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Εθνικής στην καθημερινότητα των φιλάθλων, μέσα από ένα σύγχρονο και πιο άμεσο μοντέλο επαφής με το κοινό.

Η συμφωνία φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του merchandising, μετατρέποντάς το σε βασικό κανάλι επικοινωνίας και εμπειρίας για τους φιλάθλους, με την Εθνική Ομάδα να αποκτά πιο διαρκή και ενεργή παρουσία πέρα από τους αγώνες.

