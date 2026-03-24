ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:26
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 08:05

Nexi Ελλάδος: Δύο στελέχη στη λίστα 20 Under 40 FinTech 2026 και έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντου

24.03.2026 08:05
Διπλή παρουσία στη λίστα «20 Under 40 FinTech 2026» καταγράφει η Nexi Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού της σε έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους της οικονομίας, αυτόν των ψηφιακών πληρωμών.

Η διάκριση, που αποτελεί πρωτοβουλία του Netweek.gr, αναδεικνύει νέους επαγγελματίες που διαμορφώνουν το τοπίο του fintech, με τη Nexi να ξεχωρίζει μέσω δύο στελεχών της που δραστηριοποιούνται σε καίριους τομείς του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η Μαρία Ψύχα, Manager Test Center, Greece Platforms, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας σύνθετων πλατφορμών πληρωμών. Μέσα από τη συμβολή της, υποστηρίζεται η ομαλή λειτουργία ψηφιακών συναλλαγών μεγάλης κλίμακας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός τραπεζικών συστημάτων.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Γεωργία Δριβάκου, Manager of Cyber Security Strategy & Integration, έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών ασφάλειας σε επίπεδο Ομίλου. Η συμβολή της επικεντρώνεται στην προστασία δεδομένων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών, μέσα από έργα που εκτείνονται σε πολλαπλές αγορές.

Η διάκριση των δύο στελεχών αντανακλά τη συνολική στρατηγική της Nexi Ελλάδος, η οποία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη ταλέντου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη.

Σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται με υψηλές ταχύτητες, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της όχι μόνο ως πάροχος τεχνολογικών λύσεων, αλλά και ως φορέας που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του σύγχρονου οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:25
rantou-new
LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις – Βασανίζομαι να βλέπω την εικόνα μου» (Video)

ananeosimes new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ δεν περνά στους λογαριασμούς ρεύματος: Λαδακάκος και Ψωμάς εξηγούν στο pontiki.gr την «αντίφαση» 

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

