ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:29
24.03.2026 08:15

Novibet επενδύει στη Βραζιλία: Νέα γραφεία στο Σάο Πάολο και ενίσχυση διεθνούς παρουσίας

Την επέκταση της παρουσίας της στη Λατινική Αμερική επιταχύνει η Novibet, προχωρώντας στα εγκαίνια νέων γραφείων στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης αγοράς για την εταιρεία.

Οι νέες εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται σε μία από τις πιο σύγχρονες επιχειρηματικές περιοχές της πόλης και έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενήσουν περισσότερους από 300 εργαζόμενους. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη ραγδαία ανάπτυξη της Novibet στη Βραζιλία, όπου η τοπική ομάδα έχει διπλασιαστεί μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ze Elias & Νίκος Παπαδόγλου, General Manager, Novibet

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, με τη Βραζιλία να αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Η χώρα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πλέον ρυθμιζόμενες αγορές στον τομέα της, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με τη δημιουργία των νέων γραφείων, η Novibet ενισχύει τη λειτουργική της παρουσία στην περιοχή, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, με στόχο να εδραιώσει τη θέση της σε μια αγορά με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

