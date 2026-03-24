Novibet επενδύει στη Βραζιλία: Νέα γραφεία στο Σάο Πάολο και ενίσχυση διεθνούς παρουσίας

Την επέκταση της παρουσίας της στη Λατινική Αμερική επιταχύνει η Novibet, προχωρώντας στα εγκαίνια νέων γραφείων στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης αγοράς για την εταιρεία.

Οι νέες εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται σε μία από τις πιο σύγχρονες επιχειρηματικές περιοχές της πόλης και έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενήσουν περισσότερους από 300 εργαζόμενους. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη ραγδαία ανάπτυξη της Novibet στη Βραζιλία, όπου η τοπική ομάδα έχει διπλασιαστεί μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ze Elias & Νίκος Παπαδόγλου, General Manager, Novibet

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, με τη Βραζιλία να αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Η χώρα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πλέον ρυθμιζόμενες αγορές στον τομέα της, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με τη δημιουργία των νέων γραφείων, η Novibet ενισχύει τη λειτουργική της παρουσία στην περιοχή, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, με στόχο να εδραιώσει τη θέση της σε μια αγορά με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

Υπογραφή MoU μεταξύ METLEN και Naval Group για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές

AKTOR: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με νέες εξαγορές ύψους 23,5 εκατ. ευρώ