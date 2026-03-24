ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:26
24.03.2026 08:10

Ούζο Βαρβαγιάννη: Η παράδοση της 25ης Μαρτίου στο ελληνικό τραπέζι με ιστορία 165 ετών

Σταθερό «παρών» στο ελληνικό τραπέζι της 25ης Μαρτίου δίνει το ούζο Βαρβαγιάννη, συνδέοντας τη γαστρονομική παράδοση με την ιστορία και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Σε μια ημέρα με έντονο συμβολισμό, όπου ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά έχει την τιμητική του, το ούζο παραμένει η κλασική συνοδεία που ολοκληρώνει το εορταστικό τραπέζι.

Για την οικογένεια Βαρβαγιάννη, η παραγωγή ούζου δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια τέχνη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Με παρουσία που ξεκινά από το 1860 στο Πλωμάρι της Λέσβου, η εταιρεία συνεχίζει να παράγει το ούζο της με 100% απόσταξη, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και γλυκάνισο από ιδιόκτητα κτήματα στο Λισβόρι.

Η μακρόχρονη αυτή παράδοση, που ξεπερνά τα 165 χρόνια, αποτυπώνεται στη σταθερή ποιότητα και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προϊόντος, που παραμένει αναγνωρίσιμος και συνδεδεμένος με την ελληνική κουλτούρα.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές εκδοχές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων. Η «Μπλε» αποτελεί την κλασική επιλογή με έντονο άρωμα γλυκάνισου, ενώ η «Πράσινη» προσφέρει μια πιο ήπια εκδοχή με ισορροπημένη γεύση. Το «Εύζων», εμπνευσμένο από τη ναυτική παράδοση της Λέσβου, απευθύνεται σε πιο απαιτητικούς καταναλωτές, ενώ η «Αφροδίτη» ξεχωρίζει για τη σύνθετη δομή και τη μακρά επίγευσή της.

Μέσα από αυτές τις επιλογές, το ούζο Βαρβαγιάννη συνεχίζει να συνοδεύει τις στιγμές γύρω από το τραπέζι, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνδέεται άμεσα με την ελληνική ταυτότητα. Σε ημέρες όπως η 25η Μαρτίου, η παρουσία του λειτουργεί ως ένας ακόμη κρίκος που ενώνει τη γεύση με τη μνήμη και την ιστορία.

