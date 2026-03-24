The Greek Jazz Book Concert #1 – Μια γιορτή για την ελληνική τζαζ σκηνή, Baumstrasse Παρασκευή 3 Απριλίου

The Greek Jazz Book Concert #1Μια γιορτή για την ελληνική τζαζ σκηνήBaumstrasse, Παρασκευή 3 Απριλίου 21:00

Ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του, το Greek Jazz Book περνά από τον ψηφιακό χώρο στη φυσική σκηνή. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου στο φιλόξενο Baumstrasse και θα είναι μια ιστορική στιγμή και μια γιορτή για την ελληνική τζαζ σκηνή!

Tο Greek Jazz Book είναι ένα έργο μακράς πνοής του Jazz Solidarity Network – εμπνευσμένο από το αμερικάνικο Real Book – που ξεκίνησε να υλοποιείται με την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού το 2024. Αποτελεί την μοναδική μέχρι σήμερα επίσημη και μαζική καταγραφή της ελληνικής τζαζ συνθετικής δημιουργίας δια μέσου των αυθεντικών παρτιτούρων (lead sheets) των ίδιων των συνθετών της σκηνής. Με πάνω από 110 συνθέσεις από 42 δημιουργούς μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται με την μέθοδο του crowdsourcing, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν κύκλο παρουσιάσεων, συναυλιών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Στόχος της νέας αυτής σειράς συναυλιών που εγκαινιάζεται στο Baumstrasse είναι η ανάδειξη των συνθέσεων που έχουν συλλεγεί από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, όπως και η συλλογή των απαραίτητων πόρων για την συνέχιση του εμβληματικού αυτού έργου με ψηφιακό τρόπο, αλλά και με έντυπες εκδόσεις. Στα άμεσα σχέδια του Jazz Solidarity Network είναι η παρουσίαση του πρότζεκτ σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους εντός και εκτός χώρας, κάθε φορά με διαφορετικές συνθέσεις και συνθέτες επί σκηνής, από όλο το φάσμα των ηλικιών, των φύλων και των προσεγγίσεων της τζαζ στην Ελλάδα.

Στη σκηνή του Baumstrasse η house band του έργου θα παρουσιάσει επιλεγμένες συνθέσεις από το Greek Jazz Book, μαζί με τέσσερις σημαντικούς καλεσμένους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τζαζ σκηνή.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για τη δυνατότητα ακρόασης ή απόκτησης των συνθέσεων του GJB, μεταβείτε ΕΔΩ:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

House Band:

  • Γιώργος Τσώλης (πιάνο, καλλιτεχνική διεύθυνση)
  • Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο)
  • Νίκος Θεσσαλονικεύς (ντραμς)

Προσκεκλημένοι συνθέτες: Βαγγέλης Κατσούλης, Τάκης Μπαρμπέρης, Γιάννης Παπαναστασίου, Στέλιος Χατζηκαλέας

Baumstrasse

  • Σερβιών 8, Αθήνα
  • 3 Απριλίου 2026 • 21:00
  • Τιμές Εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/1st-greek-jazz-book-live/

Πληροφορίες : 210 7710979

*Με κάθε σας αγορά εισιτηρίου ανταμείβετε απευθείας τους καλλιτέχνες για το έργο τους και το Jazz Solidarity Network για το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που έχει αναπτύξει, μέρος του οποίου αποτελεί και το Greek Jazz Book.

