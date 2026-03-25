ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:35
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

25.03.2026 10:51

Ρωσικό drone χτύπησε καμινάδα σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Εσθονία – Ένα δεύτερο αναχαιτίστηκε στη Λετονία

25.03.2026 10:51
Ένα drone προερχόμενο από το ρωσικό έδαφος χτύπησε την καμινάδα ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Εσθονία νωρίς σήμερα το πρωί, χωρίς να επηρεαστεί το δίκτυο, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας (ISS).

«Ένα drone χτύπησε την καμινάδα του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αουβέρε. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό», δήλωσε η ISS σε ανακοίνωση. «Το drone εισήλθε στον εσθονικό εναέριο χώρο προερχόμενο από τον ρωσικό εναέριο χώρο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η έρευνα, υπό την εποπτεία της γενικής εισαγγελίας της χώρας, ανατέθηκε στην ISS, υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας του Αουβέρε, τον οποίο διαχειρίζεται ο όμιλος Enefit Power, βρίσκεται στη βορειοανατολική Εσθονία, κοντά στην πόλη Νάρβα, στα σύνορα με τη Ρωσία.

Οι εσθονικές αρχές δεν διευκρίνισαν εάν το drone ήταν ρωσικό ή ουκρανικό. Ωστόσο σημείωσαν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε πολλά πλήγματα κατά της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, στοχοθετώντας κυρίως το λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα του επιθετικού πολέμου μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ISS Μάργκο Πάλοσον, εκφράζοντας φόβους ότι θα σημειωθούν και άλλα περιστατικά στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι drone εισήλθε στη χώρα από τη Ρωσία και συνετρίβη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:32
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και τη Θεσσαλονίκη

1 / 3