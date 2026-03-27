ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου, ποια είναι τα αιτήματα

«Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής» διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, χαρακτηρίζοντας τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού «αύξηση-ψίχουλα» και προαναγγέλλει απεργία.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 και όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι ο 13ος και ο 14ος μισθός.

Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 3 Απριλίου

Ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011».

Στο πλασίο αυτό, η ΑΔΕΔΥ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών στελεχών στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και αυξήσεις στους μισθούς.

Επίσης, την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματα είναι τα εξής:

«- Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.

Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια».

Διαβάστε επίσης

