Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αύριο η ανάσυρση τoυ πτώματος του 34χρονου δύτη – Απαιτητική και επικίνδυνη διαδικασία

Η ανάσυρση του πτώματος του 34χρονου δύτη από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου.

Η δύσκολη επιχείρηση στο «πηγάδι του διαβόλου»

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο που οι δύτες αποκαλούν «πηγάδι του διαβόλου».

Το πτώμα του 34χρονου εντοπίστηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Οι τελευταίες στιγμές του έχουν καταγραφεί από την κάμερα που έφερε μαζί του, καθώς επιχειρούσε να καταγράψει την υποθαλάσσια διαδρομή του.

Τα θαλάσσια ρεύματα που αποδείχθηκαν μοιραία

Ο δύτης ήταν πλήρως εξοπλισμένος και κινούνταν προς το «πηγάδι», όταν ισχυρά ρεύματα τον παρέσυραν. Η ένταση των ρευμάτων φαίνεται πως τον οδήγησε σε πρόσκρουση σε βράχια, με αποτέλεσμα να χάσει μέρος του εξοπλισμού του, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή για το όσα συνέβησαν από τον φίλο του που ήταν μαζί του τη μοιραία μέρα, καθώς και τα λόγια της μητέρας του.

Η ομάδα των σπηλαιοδυτών και οι προετοιμασίες

Την επιχείρηση θα αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Στο σημείο τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα στερεωθούν ανθεκτικά σκοινιά.

Τα σκοινιά θα βοηθήσουν τόσο στην ασφαλή πλοήγηση μέσα στο σπήλαιο όσο και στη μεταφορά της σορού, καθώς τα ρεύματα – ιδίως στο οριζόντιο τμήμα – είναι εξαιρετικά ισχυρά και επικίνδυνα ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Το σημείο βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης και αποτελεί μια υποθαλάσσια κατακόρυφη οπή με στενό άνοιγμα, που οδηγεί σε μεγαλύτερα βάθη και σε δίκτυο υποθαλάσσιων διαδρομών. Μετά το αρχικό άνοιγμα, ακολουθούν στενά περάσματα και μια σήραγγα που οδηγεί σε σπήλαιο άγνωστης έκτασης.

Η περιορισμένη ορατότητα, η απότομη κλίση και τα ισχυρά ρεύματα αυξάνουν τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού, καθιστώντας την κατάδυση ιδιαίτερα απαιτητική.

Η επικινδυνότητα της περιοχής είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί δύτες χάθηκαν προσπαθώντας να εξερευνήσουν τη σήραγγα. Τα οστά τους εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν μόλις το 2007.

Έκτοτε, στην είσοδο του σημείου υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα του Λιμενικού, με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Πέρα από αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

