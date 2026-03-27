ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 12:38
Υπόθεση Έπσταϊν: Αγωγή καταθέτουν τα θύματα κατά της αμερικανικής κυβέρνησης και της Google

Άνθρωποι που καταγγέλλουν πως υπέφεραν από τον Τζέφρι Έπσταϊν, τώρα δηλώνουν ότι τα στοιχεία τους εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα.

Θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Επσταιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη φυλακή, υπέβαλαν χθες Πέμπτη αγωγή κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Google, μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους κατά λάθος σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον Αμερικανό χρηματιστή, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεών του με εξέχουσες προσωπικότητες.

Αλλά αυτά τα έγγραφα περιελάμβαναν τα ονόματα θυμάτων που υποτίθεται ότι θα παρέμεναν ανώνυμα.

Ονόματα 100 θυμάτων και γυμνές φωτογραφίες «στον αέρα»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε τις ταυτότητες περίπου 100 θυμάτων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, δημοσιεύοντας τα προσωπικά τους στοιχεία και αποκαλύπτοντάς τα σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην αγωγή, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο και η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

«Ακόμα και αφού η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι αυτή η αποκάλυψη παραβίαζε τα δικαιώματα των θυμάτων και αφαίρεσε τις πληροφορίες, διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Google τις αναδημοσιεύουν συνεχώς, αρνούμενες τα αιτήματα των θυμάτων για αφαίρεσή τους», ισχυρίζονται οι ενάγουσες.

Η Google συνεχίζει να εμφανίζει τα προσωπικά στοιχεία των θυμάτων στα αποτελέσματα αναζήτησης και στο περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την αγωγή.

Οι δημοσιογράφοι των New York Times βρήκαν επίσης δεκάδες γυμνές φωτογραφίες ανθρώπων σε αυτά τα αρχεία, στα οποία ήταν ορατά τα πρόσωπά τους.

Θύματα του Έπσταϊν «αντιμετωπίζουν ένα νέο τραύμα»

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον Ιούλιο του 2019 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και εκβιασμό. Βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019, εν αναμονή της δίκης.

Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Έχοντας ήδη κατηγορηθεί περισσότερο από μια δεκαετία νωρίτερα στη Φλόριντα για σεξουαλική διακίνηση και προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία, είχε καταδικαστεί το 2008 δηλώνοντας ένοχος και διαπραγματεύθηκε ευνοϊκή ποινή φυλάκισης 13 μηνών.

«Τα θύματα αντιμετωπίζουν τώρα ένα νέο τραύμα. Άγνωστοι τους τηλεφωνούν, τους στέλνουν email, θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ασφάλεια και τα κατηγορούν ότι είναι συνεργοί του Έπσταϊν, ενώ στην πραγματικότητα ήταν θύματα του Έπσταϊν», τονίζεται στην αγωγή.

Διαβάστε επίσης

Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ – Από μια απλή κατοικία σε ιστορικό μνημείο

Τζο Κεντ: Το Ιράν δεν ήταν στα πρόθυρα να αποκτήσει πυρηνικά – Πώς καταρρέει ένας μύθος – πρόσχημα του Τραμπ

Ο Τραμπ το παραδέχθηκε: Η CIA μου είπε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι

Επεισόδιο σε πλοίο με σχολική εκδρομή προς Κρήτη: Άνδρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών (video)

Ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Νομικό μωσαϊκό σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αραγτσί: «Αντιμετωπίζουμε έναν παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

