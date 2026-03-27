Τζο Κεντ: Το Ιράν δεν ήταν στα πρόθυρα να αποκτήσει πυρηνικά – Πώς καταρρέει ένας μύθος – πρόσχημα του Τραμπ

Με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο, ο πρώην διευθυντής του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ Τζο Κεντ, ο οποίος παραιτήθηκε εκθέτοντας παταγωδώς τον Ντόναλντ Τραμπ, καταρρίπτει έναν μύθο, που χρησιμοποιήθηκε καταλυτικά για να δικαιολογήσει την επίθεση στο Ιράν.

Όπως λέει ο Κεντ, δεν υπάρχει και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι το Ιράν παραβίασε το θρησκευτικό διάταγμα (fatwa) που έχει θεσπίσει o Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από το 2004, κατά της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Η στρατηγική τους είναι, όπως λέει ο Κέντ, σε συνέντευξη που έδωσε στον συντηρητικό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, να μην εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα επειδή είδαν τι συνέβη στην περιοχή τους, με όσους είπαν στους Δυτικούς ότι δεν διαθέτουν πυρηνικά – ο Καντάφι και ο Σαντάμ εκτελέστηκαν αμέσως.

Ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν δεν ήταν στα πρόθυρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ούτε πριν ξεκινήσει η επίθεση εναντίον του, ούτε νωρίτερα τον Ιούνιο.

«Η τακτική των Ιρανών είναι αρκετά ρεαλιστική», λέει ο Κέντ «Εμπόδιζαν τον εαυτό τους από το να αναπτύξουν μία βόμβα, αλλά εξακολουθούσαν να θέλουν τη δυνατότητα. Ήθελαν την ικανότητα να εμπλουτίσουν. Ήθελαν την ικανότητα να έχουν κάποια συστατικά, ώστε να μην απογυμνωθούν εντελώς από αυτή. Και πάντα εκτιμούσαμε ότι είτε απείχαν μερικούς μήνες, είτε ένα χρόνο από το να είναι πραγματικά σε θέση να αναπτύξουν ένα πυρηνικό όπλο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι Ιρανοί είναι ηλίθιοι άνθρωποι.

Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τώρα πως οι Ιρανοί είναι οτιδήποτε άλλο, εκτός από ηλίθιοι. Είχαν την ικανότητα, την πνευματική δύναμη να αναπτύξουν ένα. Ή θα μπορούσαν απλώς να είχαν ανταλλάξει ένα τόνο πετρελαίου με το Πακιστάν ή με κάποιον άλλο για να αποκτήσουν πραγματικά ένα πυρηνικό όπλο. Δεν το έκαναν αυτό. Δεν είχαμε καμία πληροφορία που να υποδεικνύει ότι το έκαναν», είπε ο παραιτηθείς αξιωματούχος, ο οποίος υπενθυμίζεται, ερευνάται από το FBI.

