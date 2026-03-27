«Χαστούκι» στον Τραμπ από την Γερουσία: «Όχι» στην χρηματοδότηση του ICE

Μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων ο Ντόναλντ Τραμπ… ηττήθηκε στη Γερουσία για τον ICE.

Οι Δημοκρατικοί δεν έδιναν τις ψήφους που απαιτούνταν για τις μεταρρυθμίσεις και την χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς είχαν θέσει έναν όρο: να μην δοθεί χρηματοδότηση στην υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) και μέρος της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων.

Οι Ρεπουμπλικανοί, παρά τις πιέσεις του Τραμπ, λύγισαν και συμφώνησαν.

Ετσι, θα χρηματοδοτηθεί κανονικά το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας με εξαίρεση τον ICE. Αναμένεται η έγκριση και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακόμη και σήμερα, Παρασκευή.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ατυχές». «Οι Δημοκρατικοί ήθελαν μεταρρυθμίσεις. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους για αυτές. Τελικά δεν πέτυχαν καμία μεταρρύθμιση, αλλά, ξέρετε, θα πρέπει να δώσουμε κάποιες μάχες μια άλλη μέρα», είπε.

Οι βουλευτές και το προσωπικό ανησυχούσαν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί πανεθνική απεργία των υπαλλήλων της TSA καθώς επί έξι εβδομάδες έμεναν απλήρωτοι.

Για τους Δημοκρατικούς, η λύση στο θέμα της αναστολής λειτουργίας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) σημαίνει ότι δεν θα επιβληθούν επιπλέον περιορισμοί στις δύο υπηρεσίες που παραμένουν χωρίς πλήρη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα.

Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν νέες δαπάνες για τις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική τους, όπως η απαγόρευση της χρήσης μασκών από τους πράκτορες του DHS και η απαίτηση δικαστικών ενταλμάτων για τις επιδρομές κατά των μεταναστών.

«Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ήταν σαφείς: να μην δοθεί λευκή επιταγή στην ICE και τη Συνοριακή Φρουρά που λειτουργούν εκτός νόμου. Οι Δημοκρατικοί παραμείναμε σταθεροί πως ότι η παράνομη και θανατηφόρα πολιτοφυλακή του Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο Τσακ Σούμερ από τους Δημοκρατικούς.

