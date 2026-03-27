Πάρκο άγριας ζωής προχώρησε σε ευθανασία ολόκληρης αγέλης λύκων αφού στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου

Ένα πάρκο άγριας ζωής στη νοτιοανατολική Αγγλία προχώρησε στη θανάτωση μιας ολόκληρης αγέλης λύκων, αφού η δυναμική της ομάδας διαλύθηκε, οδηγώντας σε κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των ζώων.

Η αγέλη των πέντε λύκων θανατώθηκε αφού τρεις από αυτούς υπέστησαν απειλητικά για τη ζωή τραύματα εν μέσω αυξανόμενης βίας, ανέφερε το Wildwood Trust σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο CNN την Παρασκευή.

Αφού άλλες παρεμβάσεις απέτυχαν να σταματήσουν τις συγκρούσεις και μετά από συζητήσεις μεταξύ έμπειρων κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων, το πάρκο, που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη του Καντέρμπουρι, αποφάσισε να προχωρήσει στην ευθανασία των λύκων – που ονομάζονταν Όντιν, Νούνα, Μίνιμους, Τιβέριος και Μάξιμος – για να αποτρέψει περαιτέρω ταλαιπωρία.

«Οι φύλακες μας νοιάζονται πάρα πολύ για αυτά τα ζώα και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν», δήλωσε ο Paul Whitfield, γενικός διευθυντής του Wildwood Trust.

«Οι λύκοι είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα που ζουν μέσα σε πολύπλοκες οικογενειακές δομές και όταν αυτές οι δυναμικές καταρρέουν, οι συγκρούσεις και η απόρριψη μπορούν να αυξηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό οδήγησε σε συνεχείς ανησυχίες για την ευημερία τους και σε έναν απαράδεκτο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού», συνέχισε.

«Η απόφαση για ευθανασία δεν λαμβάνεται ποτέ ελαφρά τη καρδία, αλλά στην υπεύθυνη φροντίδα των ζώων μπορεί μερικές φορές να είναι η πιο ανθρώπινη επιλογή όταν η ευημερία δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί», πρόσθεσε ο Whitfield.

«Αυτή η απόφαση ήταν η έσχατη λύση, με την ευημερία των ζώων ως προτεραιότητά μας», είπε. «Είναι απίστευτα δύσκολο, αλλά τελικά ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε για να αποτρέψουμε περαιτέρω ταλαιπωρία».

Δεδομένου ότι οι λύκοι ζουν σε στενούς δεσμούς με την αγέλη τους, η διατήρησή τους σε απομόνωση ή σε μακροχρόνιο χωρισμό θα δημιουργούσε περισσότερες ανησυχίες για την ευημερία τους, σύμφωνα με το πάρκο.

Η τοποθέτηση των λύκων σε άλλες αγέλες επίσης δεν αποτελούσε επιλογή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες συγκρούσεις και τραυματισμούς ή στην κατάρρευση μιας άλλης αγέλης, ανέφερε.

«Συγκλονισμένοι»

Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη, η ομάδα του ιδρύματος δήλωσε ότι έκλεισαν το καταφύγιο ενώ τα ζώα υποβάλλονταν σε ευθανασία και ότι όλο το προσωπικό ήταν «συγκινημένο», προσθέτοντας: «Πολλά μέλη του προσωπικού μας έχουν φροντίσει αυτούς τους λύκους για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτή η απώλεια θα γίνει βαθιά αισθητή».

«Αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα νέα είναι θλιβερά και κατανοούμε γιατί πολλοί άνθρωποι αισθάνονται στενοχωρημένοι», δήλωσε το ίδρυμα στο CNN σε περαιτέρω ανακοίνωσή του.

«Αυτή η απόφαση ελήφθη με μεγάλη προσοχή και μόνο μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με κορυφαίους ειδικούς σε λύκους από όλη την Ευρώπη, έμπειρους κτηνιάτρους και μια ανεξάρτητη δεοντολογική αξιολόγηση», πρόσθεσε.

Η ευθανασία πραγματοποιείται σε ομάδες ζώων για διάφορους λόγους.

Πέρυσι, Αυστραλοί αξιωματούχοι άγριας ζωής θανάτωσαν 90 φάλαινες που είχαν ξεβραστεί σε μια απομακρυσμένη παραλία στην Τασμανία, αφού η τρικυμία κατέστησε αδύνατη την επαναφορά τους στην επιφάνεια.

Τον Ιούλιο, ένας γερμανικός ζωολογικός κήπος σκότωσε 12 μπαμπουίνους, παρά τις διαμαρτυρίες, καθώς δεν είχε αρκετό χώρο για να τους στεγάσει και δεν μπορούσε να τους βρει εναλλακτική στέγαση.

«Τσουχτερός» ο λογαριασμός του πολέμου για τις ΗΠΑ: Κατεστραμμένα αεροσκάφη, ζημιές σε drone και ραντάρ

Ομάδα ιρανών χάκερ παραβίασε το email του διευθυντή του FBI και ανήρτησε υλικό στο διαδίκτυο

«Ευρώπη και Βρετανία θα μας παρακαλάνε για ενέργεια» λέει Ρώσος αξιωματούχος