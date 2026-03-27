ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 01:29
Ο Τραμπ παρατείνει το τελεσίγραφο προς το Ιράν ως τις 6 Απριλίου – «Δεν μπορούσα να αφήσω τρελούς να έχουν πυρηνικά»-«Κόλαση» ετοιμάζει η Τεχεράνη αν γίνει χερσαία εισβολή – Όλες οι εξελίξεις

Ασαφή παραμένουν τα μηνύματα που στέλνουν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να απορρίπτει τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας δικούς της, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για πιθανές συνομιλίες.

Οι όροι της Τεχεράνης περιλαμβάνουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει, σαφείς αποζημιώσεις και κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και τις συμμαχικές ομάδες. Επιμένει επίσης ότι ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι νόμιμο δικαίωμα και εγγύηση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερους βομβαρδισμούς στην ιρανική επικράτεια.

Εντωμεταξύ, τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν το 82ο κύμα της επιχείρησής τους εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χτυπώντας ισραηλινές πυρηνικές υποδομές, ενώ ο IDF κατέστρεψε διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ και μια αποθήκης όπλων στον νότιο Λίβανο, ενώ ανακοίνωσε και την εξόντωση ναυάρχου του ναυτικού του IRGC, παρά τη σοβαρή πίεση που δέχεται λόγω ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Ένας αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λέει στους Times of Israel ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κλίνει προς την εντολή μιας μεγάλης χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με την Ουάσινγκτον να είναι πεπεισμένη ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει σε μια τέτοια στρατιωτική πίεση. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ο ιρανικός στρατός ετοιμάζεται να υποδεχτεί με μια «ιστορική κόλαση» τους Αμερικανούς σε ιρανικό έδαφος.

