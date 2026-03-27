Τράπεζα Πειραιώς: Στροφή στην Ελλάδα με στόχο επενδύσεις και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Στην ελληνική αγορά στρέφει το βάρος της η Τράπεζα Πειραιώς, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τη διεθνή επέκταση, όπως ξεκαθάρισε ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σε συνέντευξή του στο Dow Jones Newswires.

Η στρατηγική επιλογή, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τη σύγκλισή της με τα ευρωπαϊκά μεγέθη. «Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και αποτελεί προτεραιότητα για εμάς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τυχόν εξαγορές θα πραγματοποιηθούν εντός της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς εξετάζει την αξιοποίηση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της σε τομείς όπως η επενδυτική τραπεζική, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες και το asset management, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε δραστηριότητες που αποφέρουν προμήθειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κεφαλαιαγορά, καθώς η ενδεχόμενη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον ευρωπαϊκό όμιλο Euronext εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, η Πειραιώς επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θέση της και να ενισχύσει τον ρόλο της, με στόχο να εξελιχθεί σε περιφερειακή δύναμη στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής.

Παράλληλα, η τράπεζα επενδύει στην ανάπτυξη του wealth και asset management, τομείς στους οποίους ήδη διαθέτει σημαντική παρουσία. Στο τέλος του 2025, τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανέρχονταν σε 14,5 δισ. ευρώ, με τον στόχο να είναι η περαιτέρω αύξησή τους τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο νέο πενταετές σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει διψήφια αύξηση των δανείων και ενίσχυση της κερδοφορίας, με παράλληλη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση εκτιμά ότι θα καταστεί εφικτή η διανομή μερισμάτων ύψους 5 δισ. ευρώ στους μετόχους.

Σημαντικό ρόλο στη νέα στρατηγική παίζει και η ενσωμάτωση της Εθνική Ασφαλιστική, μέσω της οποίας η Πειραιώς επιδιώκει να ενισχύσει τα έσοδά της από ασφαλιστικά προϊόντα, αξιοποιώντας το δίκτυο καταστημάτων της.

Την ίδια στιγμή, επενδύει και στην ψηφιακή τραπεζική, μέσω της δημιουργίας της Snappi, με στόχο την προσέλκυση νεότερων και πιο εξοικειωμένων με την τεχνολογία πελατών.

Αναφορικά με το διεθνές περιβάλλον, ο κ. Μεγάλου εμφανίστηκε συγκρατημένος, σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά τους. Ωστόσο, όπως τόνισε, μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται άμεσος αντίκτυπος στα χαρτοφυλάκια της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ανθεκτικότητα μέσα από διαδοχικές κρίσεις.

Συνολικά, η στρατηγική της Πειραιώς δείχνει μια σαφή επιλογή: εστίαση στην εγχώρια αγορά, ενίσχυση δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία και αξιοποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα – Ένα από τα σημαντικά ψηφιακά έργα στη χώρα

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη