Ποιος δε θέλει να ξεκινήσει η κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη

Φτάνουν μόνο μερικές εικόνες από την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στην έναρξη της κύριας δίκης για το έγκλημα στα Τέμπη, για να «πιστωθεί» η κυβέρνηση μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης των μεγάλων ευθυνών της γι’ αυτό το έγκλημα, αυτή τη φορά για ντε φάκτο διεξαγωγή της κύριας δίκης «κεκλεισμένων των θυρών»!

Το ΚΚΕ έγκαιρα είχε θέσει το ζήτημα των όρων διεξαγωγής της δίκης, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας των συγγενών στην κύρια αίθουσα του ακροατηρίου, όπως άλλωστε ζητούν οι ίδιοι και ο Σύλλογός τους και όχι σε κάποια παράπλευρη αίθουσα όπου θα παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω οθονών. Και τώρα δικαίως ζητούν να βρεθεί άλλος χώρος.

Γιατί, δεν άργησε να αποκαλυφθεί τι εννοούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, απαντώντας γενικόλογα ότι όλα είναι «καλώς καμωμένα»: Μια αίθουσα ασφυκτικά μικρή, που ακόμα και αν ενωθεί με τη διπλανή της θα υπάρχουν 330 θέσεις για να χωρέσουν 36 κατηγορούμενοι, 250 δικηγόροι, δεκάδες συγγενείς και δημοσιογράφοι, παράλληλες αίθουσες με τηλεοράσεις ακόμα και χωρίς ήχο αρχικά (!), με την αναμενόμενη φασαρία του συνωστισμού δεκάδων ανθρώπων που δεν επέτρεπαν καμία παρακολούθηση της διαδικασίας. Η πρόκληση συνεχίστηκε την επόμενη μέρα με τις δηλώσεις του Υπ. Δικαιοσύνης και την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, όπου υπεραμύνθηκαν του απαράδεκτου χώρου που διαμόρφωσαν, δαπανώντας μάλιστα 1,3 εκατομμύρια ευρώ!

Επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους οι συγγενείς να εξοστρακιστούν σε άλλο χώρο, παραβιάζοντας στοιχειώδη δικονομικά δικαιώματα, όπως η αρχή της δημοσιότητας και της αμεσότητας της δίκης. Ενώ, για τους 250 δικηγόρους, έχουν προβλεφθεί μόλις 110 έδρανα και για τις υπόλοιπες θέσεις «καθίσματα συνεδριακού τύπου με αναλόγιο» λες και θα δώσουν εξετάσεις (!), σε μια διαδικασία που θα κρατήσει για χρόνια. Μάλιστα, προκλητικά χρέωσαν σε συγγενείς και συνηγόρους ευθύνες για την καθυστέρηση της έναρξης της κύριας δίκης, θέτοντας ακόμα και την εκβιαστική απειλή της παραγραφής ορισμένων αδικημάτων.

Στην πραγματικότητα αστικό κράτος και κυβέρνηση συνεχίζουν την προσπάθεια συγκάλυψης και με την κύρια δίκη, για να μην αποκαλυφθούν οι βαρύτατες ευθύνες τους για το έγκλημα. Συνεχίζουν την ίδια τακτική, μετά τα τεράστια κενά και το εσπευσμένο κλείσιμο της ανάκρισης, μετά το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, όπου ο θάνατος 57 ανθρώπων διερευνάται ως «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και δεν υπάρχει καμία κατηγορία για την έκρηξη που ακολούθησε, μετά την παντελή έλλειψη απόδοσης ευθυνών σε υπουργούς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μετά τον κατατεμαχισμό σε επιμέρους δίκες που θα έπρεπε να αποτελούν κομμάτι της κύριας δίκης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στη δίκη για τα βίντεο αποκαλύφθηκε ότι δεν έχουν προσκομισθεί και εξεταστεί κρίσιμα αρχεία από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, τα οποία δεν έχουν ακόμα δοθεί στους συγγενείς!

Συνεχίζουν την προσπάθεια συγκάλυψης για να μην αποκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που γνώριζαν τους κινδύνους της πολιτικής τους και αποδέχονταν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας, για να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος με γνώμονα το κέρδος των ομίλων! Για να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνες της ΕΕ και των κατευθύνσεών της για την ιδιωτικοποίηση, τον κατατεμαχισμό του σιδηρόδρομου, την τραγική υποστελέχωση, τις συνεχείς πιστοποιήσεις και παρατάσεις για να «τρέχουν» ανενόχλητα τα κέρδη, οδηγώντας στη μετωπική σύγκρουση των δυο τρένων που, τον 21ο αιώνα, κινούνταν επί δώδεκα λεπτά στην ίδια γραμμή! Για να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνες του αστικού «κράτους δικαίου» και των θεσμών του, της δικαιοσύνης και του θεσμικού πλαισίου που καλύπτουν τη λειτουργία του σιδηρόδρομου – ωρολογιακή βόμβα! Συνένοχα είναι όμως και τα κόμματα του κεφαλαίου, όλοι όσοι προσπαθούν να χρεώσουν ευθύνες για το έγκλημα αποκλειστικά μόνο στην κυβέρνηση και στη διαφθορά, αθωώνοντας την ΕΕ, το «κράτος δικαίου» και τις κυβερνήσεις που στηρίζουν τις αιματοβαμμένες ράγες του κέρδους.

Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, όσα εμπόδια κι αν ορθώνουν κράτος και κυβέρνηση στην πραγματοποίηση της κύριας δίκης με τους καλύτερους όρους, επιβεβαιώνεται ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα με τον οργανωμένο αγώνα του έχει τη δύναμη να προστατεύσει πραγματικά την ανθρώπινη ζωή, βαδίζοντας στο δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος που γεννά καθημερινά Τέμπη στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο: από τις 5 μανάδες της Βιολάντα που δε γύρισαν στα παιδιά τους, τους δεκάδες εργαζόμενους που δε γυρίζουν σπίτι τους από το μεροκάματο, μέχρι τα δεκάδες σιδηροδρομικά εγκλήματα σε όλη την ΕΕ, όπως το τελευταίο στην Ισπανία, με πάνω από 40 νεκρούς.

Το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα όσο βαθαίνει η πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή, που θα απαιτεί νέες θυσίες, ακόμα και το αίμα του λαού και των παιδιών του.

Μόνο ο οργανωμένος λαός δε θα επιτρέψει το έγκλημα αυτό να συγκαλυφθεί και θα καταδικάσει οριστικά το σύστημα του κέρδους και όλους τους συνεργούς του, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

*Η Μαρίνα Λαβράνου είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της ΚΕ

