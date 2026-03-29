Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ίχνη πυρκαγιάς σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Ίχνη πυρκαγιάς σε καταυλισμό εσωτερικά εκτοπισμένων στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, εντοπίστηκαν από το Εργαστήριο Έρευνας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις της σχολής δημόσιας υγείας του αμερικανικού πανεπιστημίου Γέιλ (Humanitarian Research Lab, HLR)· πρόκειται για την πέμπτη φωτιά εκεί από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με έκθεση του Εργαστηρίου η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη και βασίζεται σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την 21η ως την 27η Μαρτίου, υπάρχουν σημάδια πυρκαγιάς στο βορειοδυτικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα του καταυλισμού Αλ Όμντα, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ.

🔴 NEW: Yale report confirms Sudan army (SAF) strike, likely “double-tap,” on major Darfur hospital that killed and injured over 150



A new report by the Yale’s Humanitarian Research Lab confirms Sudan’s army carried out an aerial strike on El Daein Teaching Hospital in East… https://t.co/9tCMF6Eol3 pic.twitter.com/bZXgTmC4PK — Drop Site (@DropSiteNews) March 25, 2026

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), πυρκαγιά είχε αποτέλεσμα να εκτοπιστούν 971 νοικοκυριά, μετέτρεψε σε στάχτη 881 καταλύματα και προκάλεσε ζημιές σε άλλα 90 στον καταυλισμό αυτόν, στην Ταουίλα, πόλη όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι, άνθρωποι που έφυγαν για να σωθούν από τις μάχες ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Παιδί έχασε τη ζωή του -κάηκε ζωντανό- όταν έπληξε η καταστροφή τον καταυλισμό, την 21η Μαρτίου, σύμφωνα με το συμβούλιο συντονισμού των ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ταουίλα και στην Τζέμπελ Μάρα.

Η πυρκαγιά θεωρείται ότι προκλήθηκε καθώς κάτοικοι του καταυλισμού «μαγείρευαν φακές» ενώ επικρατούσαν «ισχυροί άνεμοι» και τα πράγματα έγιναν χειρότερα εξαιτίας του «υπερπληθυσμού σε εύφλεκτα καταλύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στον καταυλισμό αυτόν, όπου είναι στοιβαγμένοι πάνω από 269.000 άνθρωποι κι η πλειονότητα των σκηνών ή των πρόχειρων καταλυμάτων έχει φτιαχτεί με ξύλα και άχυρα, υλικά εξαιρετικά εύφλεκτα, η έλλειψη πόρων, πάνω απ’ όλα νερού, συνεπάγεται πως οποιαδήποτε πυρκαγιά εκδηλωθεί θα εξαπλωθεί ανεξέλεγκτη.

Ανάλυση που έκανε το HLR βασιζόμενο σε στιγμιότυπα της 27ης Μαρτίου κάνει λόγο για την εμφάνιση νέων καταλυμάτων εν μέσω απανθρακωμένων ζωνών, πιθανόν εγκατεστημένων «μετά την πυρκαγιά».

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, ο ΔΟΜ έχει καταγράψει πέντε πυρκαγιές στον καταυλισμό Αλ Όμντα. Συνολικά, οι φλόγες κατέστρεψαν τουλάχιστον 1.613 καταλύματα.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που ζουν στον Αλ Όμντα είναι επιζήσαντες του καταυλισμού Ζαμζάμ -όπου είχε κηρυχτεί κατάσταση λιμού από τον ΟΗΕ-, οι οποίοι τράπηκαν ξανά σε φυγή τον Απρίλιο του 2025, εξαιτίας επίθεσης αποδοθείσας στις ΔΤΥ.

Τα σχεδόν τρία χρόνια του πολέμου στο Σουδάν έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, κι έχουν ξεριζωθεί πάνω από 11 εκατομμύρια άλλοι, καθώς η χώρα της Αφρικής ζει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο.

