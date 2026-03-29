ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 10:41
Μεξικό: Καταγγέλλει τον θάνατο υπηκόου του σε χώρο κράτησης της ICE στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Μεξικού καταδίκασε τον θάνατο υπηκόου της χώρας, κρατούμενου υπ’ ευθύνη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), κι απαίτησε να διενεργηθεί έρευνα για τις «σοβαρές παραλείψεις» στο κέντρο κράτησης όπου βρισκόταν ο μετανάστης.

Με τον νέο θάνατο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο αριθμός των Μεξικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ κρατούνταν από την ICE ή σε αντιμεταναστευτικές εφόδους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ έφθασε τους 14.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε αντιμεταναστευτική σταυροφορία αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο πιο πρόσφατος θάνατος καταγράφτηκε στην πολιτεία της Καλιφόρνια το βράδυ της Τετάρτης. Ο αποβιώσας κρατείτο σε κέντρο στην Αντελάντο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Βίκτορβιλ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ανέφερε το μεξικανικό ΥΠΕΞ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής προς χθες Σάββατο.

«Δεν συμφωνούμε με αυτές τις μορφές κράτησης»

Το υπουργείο σημείωσε πως καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να διασφαλίσουν πως «δεν θα επαναληφθούν τέτοιες οικτρές υποθέσεις» και ζήτησε «άμεση επιθεώρηση στο κέντρο της Αντελάντο, εξαιτίας των σοβαρών παραλείψεων και τον προφανών ανεπαρκειών στην παροχή ιατρικής φροντίδας στους ανθρώπους υπό κράτηση σε αυτό».

Την Τετάρτη, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ αξίωσε να «γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα» των μεταναστών κι επέμεινε πως «δεν συμφωνούμε με αυτές τις μορφές κράτησης».

Το 2025, τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ βρίσκονταν στα χέρια της ICE, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό από το 2004, τη χρονιά που ακολούθησε την ίδρυση της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας.

Νταλάρας, Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, Μούσχουρη, Γλυκερία, Αρβανιτάκη και σύσσωμο το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα

Εκλογικά σενάρια ακόμα και από την Καθημερινή

Το συγκινητικό «αντίο» της Finos Film στη Μαρινέλλα – «Τα λόγια είναι περιττά…»

Μητσοτάκης για δίκη Τεμπών: Αναγνωρίζει πρόβλημα ταξιθεσίας, όχι πρόβλημα εγκαταστάσεων

Βουλιαγμένη: «Αυτό το "σε λίγο" δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας μουσικής του 34χρονου που πέθανε στα Λιμανάκια

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ» - Τελεσίγραφο ως τη Δευτέρα από το Ιράν για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, όλες οι εξελίξεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

