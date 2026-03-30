e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (3/4) – Ποιοι πάνε ταμείο

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα Δευτέρα (30/3) ως και την Παρασκευή 3 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά, θα καταβληθούν 94.232.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 123.391 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου ,

στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),

στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ και

από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα ,

12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης:

Βαρύς ο λογαριασμός για έναν στους τέσσερις φορολογούμενους από τα φετινά εκκαθαριστικά δηλώσεων

Συναγερμός για το πετρέλαιο: Οι «γίγαντες» της αγοράς κάνουν λόγο για ελλείψεις

Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη