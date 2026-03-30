Εκδήλωση μνήμης αύριο (31/3) και επιτοίχιο γλυπτό στην ΑΣΚΤ για τον δολοφονημένο από την χούντα φοιτητή Γιάννη Καΐλη

Στις 24 Φεβρουαρίου 1974 εντοπίστηκε το πτώμα του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καΐλη, από το μαρτυρικό Δίστομο, σε ένα γιαπί στην οδό Βαλτετσίου, στα Εξάρχεια, από περαστικούς.

Βαριά κακοποιημένος, με σπασμένα τα δάχτυλα, ήταν πρόδηλο ότι είχε βασανιστεί και ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου. Η αστυνομία τότε έκανε αναφορά για αυτοκτονία. Τα περί «αυτοκτονίας» δεν έπεισαν ούτε και το δικαστήριο που, μετά την Μεταπολίτευση, απέδωσε τον θάνατο σε δολοφονία – με μεγάλη συμβολή της δικηγόρου Φιλάνθης Ψυρρή.

«Έξω αι ΗΠΑ» και «Έξω το ΝΑΤΟ». Τα δύο αυτά συνθήματα, γραμμένα στην πύλη του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 αποτελούν την «υπογραφή», το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε ο Γιάννης Καϊλής, φοιτητής τότε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, αφού από το δικό του χέρι γράφτηκαν.

Πρωτοστάτησε στην εξέγερση και σχεδίασε σκίτσα με αντιδικτατορικό περιεχόμενο που φωτοτυπήθηκαν και μοιράζονταν χέρι-χέρι εκείνες τις μέρες. Η δραστηριότητα του περιλαμβάνεται και στην επίσημη αναφορά του χουντικού Καραπαναγιώτη, προϊσταμένου του «Σπουδαστικού» της Γενικής Ασφάλειας, ο οποίος έγραφε τον Δεκέμβριο του 1973: «Μεταξύ των συμμετασχόντων εις τα έκτροπα του Πολυτεχνείου ήταν και ο φοιτητής Γιάννης Καΐλης του Ν. και της Βασ. Γεν. το 1950 εις το Δίστομο, κάτοικος οδούς Ευδήλου 7 όστις παρέμεινε καθ’ όλην την διάρκεια των επεισοδίων ΕΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕΝ εις την αναγραφήν συνθημάτων και εσχεδίασε το πανώ ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ».

Αργότερα, το 1982 η πολιτεία έβγαλε τιμητική σύνταξη στην μητέρα του Γιάννη Καϊλη, αναγνωρίζοντας τον ως θύμα του αντιδικτατορικού αγώνα.

Αύριο (31/3) στις 18.30, ύστερα από πρωτοβουλία της πρύτανη της ΑΣΚΤ, Ερατώς Χατζηβάσσα, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Δίστομο για το βιβλίο του Δ. Βεριώνη για τους νεκρούς του Αντιδικτατορικού Αγώνα, στο κτίριο της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη θυσία και τη μνήμη του Γιάννη Καΐλη. Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη θα αποκαλύψει επιτοίχιο αναμνηστικό γλυπτό με την μορφή του Καΐλη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή ντοκΙμαντέρ, προσφώνηση από την Πρύτανη δρ Ερατώ Χατζησάββα και τον Δήμαρχο Διστόμου,Αράχωβας Αντίκυρας Γιάννη Σταθά , αναφορά στην συμβολή της δικηγόρου Φ.Ψυρρη από τον συγγραφέα Δ.Βεριώνη, απονομή του τιμητικού Πτυχίου στην αδελφή του Γ. Καϊλη, Σουλτάνα, από τον Αντιπρύτανη κ.Γ. Μελανίτη. Θα ακολουθήσει ομιλία της υπουργού και αποκάλυψη από την ίδια της επιτοίχιας πλάκας στην μνήμη του Γιάννη Καϊλη. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Στέλλα Στυλιανού.

Διαβάστε επίσης

