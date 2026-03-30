Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. στη Μαδρίτη: Νέες Επαφές και Προοπτικές για την Ελληνοϊσπανική Συνεργασία στην Αμυντική Βιομηχανία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαρτίου 2026 η επιχειρηματική αποστολή και οι συναντήσεις B2B της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας) στη Μαδρίτη, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Θανάση Δαβάκη, στο πλαίσιο του διμερούς Forum Αμυντικής Βιομηχανίας «Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας–Ισπανίας».

Το Forum διοργανώθηκε από την ICEX Spain Trade & Investment – τον επίσημο κρατικό φορέα της Ισπανίας για την προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης των ισπανικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων – και την TEDAE, την Εθνική Ισπανική Ένωση που εκπροσωπεί περισσότερες από 100 εταιρείες στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας, της Αεροναυπηγικής και του Διαστήματος, αποτελώντας τον βασικό βιομηχανικό εκπρόσωπο αυτών των στρατηγικών κλάδων.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Η δράση αποσκοπούσε στη σύγκλιση αμυντικών εταιρειών, κυβερνητικών αξιωματούχων και θεσμικών φορέων των δύο χωρών, προωθώντας την ανάπτυξη συνεργασιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση κοινών έργων.

Η υψηλού επιπέδου αυτή πρωτοβουλία συγκέντρωσε 25 κορυφαίες εταιρείες και από τις δύο χώρες σε στοχευμένες συναντήσεις δικτύωσης και B2B, ενισχύοντας στρατηγικές συμμαχίες, προωθώντας την καινοτομία και δημιουργώντας ουσιαστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η εκδήλωση προσέφερε στις ελληνικές αμυντικές εταιρείες μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους, να εντοπίσουν συνέργειες με ισπανικούς φορείς και να διερευνήσουν συγκεκριμένες συνεργασίες που ενισχύουν τη μεταφορά τεχνολογίας, τις βιομηχανικές συμπράξεις και την καινοτομία και στις δύο χώρες.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή αναδεικνύουν την Ισπανία ως στρατηγικό εταίρο, ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και βιώσιμου ευρωπαϊκού αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στα Υπουργεία Άμυνας της Ισπανίας και της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Θανάση Δαβάκη και της Υφυπουργού Άμυνας της Ισπανίας κας Amparo Valcarce, καθώς και στην ICEX και την TEDAE, για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας και την προώθηση της στρατηγικής διμερούς αμυντικής συνεργασίας.