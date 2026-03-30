Η Skoda αποχωρεί από τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου – Οι λόγοι

Η Škoda ετοιμάζεται να αποσυρθεί από σε μια τεράστια αγορά μετά από παρουσία σχεδόν δύο δεκαετιών, με μια απόφαση που αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο το πόσο γρήγορα αλλάζει ο χάρτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας

Για χρόνια, η Κίνα ήταν η σημαντικότερη αγορά για την Skoda. Η συνεργασία με τη SAIC είχε αποδώσει καρπούς, με τις πωλήσεις να φτάνουν σε εντυπωσιακά επίπεδα στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ανατράπηκε πλήρως, μέσα σε λίγα χρόνια.

Οι πωλήσεις κατέρρευσαν δραματικά, από εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες σε λίγες δεκάδες χιλιάδες, οδηγώντας την εταιρεία σε μια δύσκολη αλλά αναπόφευκτη απόφαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Skoda θα συνεχίσει περιορισμένα τη δραστηριότητά της μέχρι τα μέσα του 2026, πριν αποχωρήσει πλήρως από την αγορά.

