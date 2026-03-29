Μία εβδομάδα με την Mercedes-Benz GLC 300de: Βλέποντας γιατί είναι η best-seller έκδοση

Υπάρχουν αυτοκίνητα που σε κερδίζουν από την πρώτη επαφή με την ποιότητα κύλισης, άλλα που σε πείθουν όταν βγεις εθνική και κάποια που βγάζουν νόημα ειδικά όταν ζήσεις μαζί τους. Η Mercedes-Benz GLC 300de ανήκει ξεκάθαρα στην τρίτη κατηγορία.

Γιατί τα νούμερα στο χαρτί είναι εντυπωσιακά, αλλά η ουσία του συγκεκριμένου μοντέλου αποκαλύπτεται στην πράξη. Όταν το χρησιμοποιείς κάθε μέρα για δουλειά, μετακινήσεις, μικρές διαδρομές και τελικά για εκείνη τη γνώριμη αυθόρμητη απόφαση του Σαββατοκύριακου να φύγεις εκτός πόλης.

Η λογική της ακούγεται ήδη ξεχωριστή. Ένα plug-in hybrid SUV με diesel κινητήρα, σε μια εποχή που η συντριπτική πλειονότητα των PHEV συνδυάζεται με βενζινοκινητήρα. Στην πράξη, όμως, αυτός ο συνδυασμός είναι που της δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Από τη μία σου επιτρέπει να κινείσαι ηλεκτρικά μέσα στην εβδομάδα, σχεδόν σαν EV.

Από την άλλη, όταν αποφασίσεις να γράψεις χιλιόμετρα, έχεις το πλεονέκτημα της πολύ χαμηλής κατανάλωσης του diesel, χωρίς το άγχος που συνοδεύει ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε μια μεγάλη εκδρομή.

Διαβάστε περισσότερα στο: AutoTypos.gr

