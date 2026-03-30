Tο ηλεκτρικό Volkswagen με τιμή κάτω από τα 20.000 ευρώ έχει την χάρη αλλά οχι -ακόμα- το όνομα

Η Volkswagen επανέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των supermini πόλης με ένα νέο, προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο που φιλοδοξεί να γίνει ο διάδοχος του up! και να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό… απλά δεν ξέρουμε πως θα λέγεται…

Η επόμενη διετία αναμένεται καθοριστική για τον όμιλο Volkswagen, καθώς το 2026 θα δούμε μια πλήρη οικογένεια μικρών ηλεκτρικών μοντέλων – με βασικούς πρωταγωνιστές τα ID.2, Cross ID, αλλά και τα Cupra Raval και Skoda Epiq.

Ωστόσο, το 2027 θα φέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, την επιστροφή της VW στην κατηγορία των ultra-compact μοντέλων πόλης, με έναν ηλεκτρικό διάδοχο του Volkswagen up!

