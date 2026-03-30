Κρήτη: Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου – Δεν πήγε στη δουλειά και τον βρήκε συνάδελφός του νεκρό στο σπίτι

Σε κατάσταση σοκ είναι μία γυναίκα στο χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς βρήκε τον 59χρονο συνάδελφό της νεκρό στο σπίτι του.

Η γυναίκα τον αναζήτησε, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν εμφανίστηκε ούτε στη δουλειά του.

Μόλις πήγε σπίτι του, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε αμέσως για βοήθεια.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα που έκαναν αυτοψία και απέκλεισαν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 59χρονου, ο οποίος έχει ένα παιδί, αλλά έμενε μόνος του, θα προκύψουν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.

