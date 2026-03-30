ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 08:34
Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

30.03.2026 07:50

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα κρυπτονομίσματα: Υποχρεωτική δήλωση συναλλαγών και αυστηροί έλεγχοι από την εφορία

Υποχρεωτική διαβίβαση στοιχείων για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των σχετικών δεδομένων προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται οργανωμένο πλαίσιο μέσω του οποίου οι πάροχοι υπηρεσιών crypto –όπως πλατφόρμες ανταλλαγής και συναφείς υπηρεσίες– θα υποχρεούνται να αποστέλλουν πληροφορίες για τις συναλλαγές των χρηστών τους. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα σύστημα συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων, αντίστοιχο με εκείνο που ισχύει ήδη για τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται σε κεντρικό επίπεδο, ενισχύοντας τη δυνατότητα των φορολογικών αρχών να παρακολουθούν τη δραστηριότητα στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και να εντοπίζουν περιπτώσεις μη δήλωσης εισοδημάτων.

Για τους παρόχους που δεν συμμορφώνονται με τις νέες υποχρεώσεις προβλέπεται κλιμακωτό σύστημα προστίμων. Οι κυρώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων και αυξάνονται σε περιπτώσεις ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών, μη ανταπόκρισης σε αιτήματα της διοίκησης ή μη συνεργασίας κατά τον έλεγχο. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, τα πρόστιμα μπορεί να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ προβλέπονται αυστηρότερες επιβαρύνσεις σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Αλλαγές σε συναλλαγές και πρόστιμα

Πέραν των κρυπτονομισμάτων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στο πλαίσιο των συναλλαγών. Το όριο των 500 ευρώ για πληρωμές με μετρητά εξακολουθεί να ισχύει, ωστόσο πλέον εξετάζεται με βάση τη συνολική αξία της συναλλαγής και όχι ανά επιμέρους παραστατικό. Σε περίπτωση παραβίασης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Στο πεδίο των φορολογικών δηλώσεων, προβλέπεται ότι για εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς ποσό φόρου προς καταβολή το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ, ενώ δίνεται και δυνατότητα αναδρομικής προσαρμογής σε περιπτώσεις όπου είχαν επιβληθεί υψηλότερες κυρώσεις.

Νέες ρυθμίσεις για ακίνητα και φορολογική διαδικασία

Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις για τη δημιουργία μητρώου ακίνητης περιουσίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και τη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος από φορολογούμενους και επιχειρήσεις για εκ των προτέρων ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η σχετική απάντηση θα είναι δεσμευτική για τη διοίκηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι πωλητές λαϊκών αγορών, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μέσω προσαρμογών στο τεκμαρτό εισόδημα.

Συνολικά, το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κανόνων που επηρεάζει τόσο την παρακολούθηση των συναλλαγών όσο και τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων, με έμφαση στην καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

