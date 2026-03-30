Τρόμος σε υπαίθρια αγορά στο Πεκίνο: Μπουλντόζα «σαρώνει» κόσμο, δεκάδες θύματα (Video)

Σοβαρό επεισόδιο συγκλόνισε το Πεκίνο, όταν μια μπουλντόζα εισέβαλε σε πολυσύχναστη υπαίθρια αγορά, παρασύροντας πλήθος κόσμου. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Μαρτίου στην αγορά Νταχαντζί, στην περιοχή Φανγκσάν.

Παρά το γεγονός ότι οι κινεζικές Αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ενημέρωση για τον απολογισμό, η Sun κάνει λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας που οδηγούσε το βαρύ μηχάνημα εισέβαλε στην αγορά που ήταν γεμάτη κόσμο, προκαλώντας πανικό. Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα), όπως μετέδωσαν κινεζικά Μέσα Ενημέρωσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι η μπουλντόζα φέρεται να παραβίασε σημείο ελέγχου πριν μπει στον χώρο της αγοράς, όπου εκείνη την ώρα υπήρχε πλήθος καταναλωτών και πωλητών. Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν φαίνονται άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος, ανάμεσα σε κατεστραμμένους πάγκους και εμπορεύματα.

Σημειώνεται ότι η Νταχαντζί αποτελεί κεντρικό εμπορικό σημείο για την περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη παρουσία πολιτών την ώρα του τραγικού συμβάντος. Μετά το περιστατικό, οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

A bulldozer ran over people at a market in Beijing, causing an unknown number of casualties, witnesses say.



Συνελήφθη ο οδηγός

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τα θύματα παραμένουν ασαφή, με αναφορές να κάνουν λόγο για «πολλούς νεκρούς και τραυματίες». Ο οδηγός, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, οι κινεζικές Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή τα κίνητρα του δράστη.

Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με το συμβάν φαίνεται να αφαιρέθηκαν από κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δυσχεραίνει την επιβεβαίωση των στοιχείων.

