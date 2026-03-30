Να επιστρέψουν στη χώρα τους 800.000 Σύροι που μένουν στη Γερμανία ζήτησε o Μερτς από τον αλ-Σαράα

Το 80% των 1,3 εκατομμυρίων Σύρων που ζουν στη Γερμανία πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του εντός των προσεχών τριών ετών, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υποσχόμενος ταυτόχρονα οικονομική στήριξη στη Δαμασκό. Έκκληση για γερμανικές επενδύσεις στη Συρία απηύθυνε ο πρόεδρος της χώρας Άχμαντ αλ-Σαράα.

«Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη επιλογή επαναπατρισμού, συνεργασία με τη Συρία, ειδικά και πρωτίστως για όσους καταχρώνται τη φιλοξενία μας. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν τηρούν τους νόμους μας», τόνισε ο καγκελάριος στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε από κοινού με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία. Για τον συντονισμό μιας τέτοιας επιταχυνόμενης επιστροφής, θα πρέπει να συσταθεί μια «κοινή ομάδα εργασίας», πρόσθεσε και ανέφερε ότι η πρώτη γερμανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί τις προσεχείς ημέρες στη Δαμασκό.

Ο κ. Μερτς επισήμανε ακόμη ότι οι γενικές συνθήκες στη Συρία έχουν «βελτιωθεί ριζικά», θα πρέπει, επομένως να επανεκτιμηθούν και οι ανάγκες προστασίας των πολιτών της. «Όποιος δεν έχει πλέον δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία, θα φύγει. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για όσους καταχρώνται τη φιλοξενία μας και δεν τηρούν τους γερμανικούς νόμους», υπογράμμισε, ενώ υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια ύψους 200 εκατομμυρίων σε βάθος τριετίας.

Ο Άχμαντ αλ-Σαράα από την πλευρά του δήλωσε ότι οι Σύροι της Γερμανίας είναι ευπρόσδεκτοι στην πατρίδα τους και ευχαρίστησε τους Γερμανούς που «τους άνοιξαν την πόρτα τους» όταν απειλούνταν από τον Μπασάρ αλ Άσαντ. «Κοιτάζοντας τώρα προς το μέλλον, έχουμε ένα κοινό όραμα, να ανοικοδομήσουμε τη Συρία. Θέλουμε επίσης να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και όλοι οι Σύροι που το επιθυμούν, μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιστρέψουν. Στόχος μας είναι να γίνουμε ένα κράτος δικαίου με υγιές σύνταγμα, το οποίο θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Άχμαντ αλ-Σαράα και έκανε λόγο για «νέα αρχή», απευθύνοντας έκκληση για επενδύσεις στη Συρία από γερμανικές επιχειρήσεις. «Έχουμε αλλάξει πολλούς νόμους προκειμένου να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις», διαβεβαίωσε και περιέγραψε τη χώρα του ως «ασφαλές καταφύγιο» από τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ κάλεσε Γερμανούς επενδυτές να την επισκεφθούν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Βερολίνο, ο Σύρος πρόεδρος έγινε ακόμη δεκτός από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ενώ συμμετείχε σε γερμανοσυριακό οικονομικό φόρουμ στο υπουργείο Εξωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υποσχέθηκε ότι η Γερμανία θα στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας: «Οι Σύροι αξίζουν μια ευκαιρία και θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε αυτή η ευκαιρία να αξιοποιηθεί σωστά. Το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δυναμικό για οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών είναι τεράστιο», δήλωσε. Στο ίδιο πνεύμα, η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε μίλησε επίσης για «μεγάλες δυνατότητες» συνεργασίας μεταξύ της Συρίας και γερμανικών εταιριών, ειδικά στους τομείς ενέργειας, κατασκευών, μηχανολογίας και πληροφορικής.

Η επίσκεψη ωστόσο του Σύρου προέδρου προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις μεταξύ των συμπατριωτών του που ζουν στη Γερμανία. Η υποδοχή του στο Βερολίνο «νομιμοποιεί την κυριαρχία του», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης ProAsyl, ενώ διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις, αφενός στήριξης του αλ-Σαράα, αλλά και διαμαρτυρίας για την παρουσία του. Η κριτική σε βάρος του αφορά μεταξύ άλλων την συμπεριφορά της νέας ηγεσίας προς τις μειονότητες, αλλά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Σύρος ηγέτης δήλωσε ότι «όλες οι μειονότητες θα έχουν τα δικαιώματά τους».

Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής από πυροβολισμούς σε σχολείο, τραυματίστηκαν 8 – Συνελήφθη ο 15χρονος δράστης (Video)

ΗΠΑ: Νεκρός ακόμη ένας μετανάστης που ήταν υπό κράτηση από την ICE – Ο 14ος από τις αρχές του έτους

Ο Ρούμπιο λέει στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»