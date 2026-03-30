ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 19:53
ΗΠΑ: Νεκρός ακόμη ένας μετανάστης που ήταν υπό κράτηση από την ICE – Ο 14ος από τις αρχές του έτους

Ένας Μεξικάνος μετανάστης πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ, στις 25 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE).

Πρόκειται για τον 14ο θάνατο κρατουμένου της ICE από τις αρχές του έτους.

Ο Χοσέ Γκουανταλούπε Ράμος βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στο κέντρο υποδοχής, επεξεργασίας και κράτησης της ICE στο Αντελάντο.

Οι υπάλληλοι κάλεσαν το ιατρικό προσωπικό του κέντρου και ο Ράμος μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι πέθαναν το 2025 ενώ είχαν τεθεί υπό κράτηση από την ICE, μετά τη διαταγή περί μαζικών απελάσεων που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αριθμός των κρατούμενων μεταναστών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος, στις 68.000.

