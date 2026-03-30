ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 19:55
30.03.2026 18:47

Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής από πυροβολισμούς σε σχολείο, τραυματίστηκαν 8  – Συνελήφθη ο 15χρονος δράστης (Video)

30.03.2026 18:47
Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε. Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 19:55
samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Να μείνουν οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο και μετά τον πόλεμο

synedrio pasok fotos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι 20+1 φωτογραφίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη που βρέθηκε νεκρή είχε ζώνη βαλμένη στο λαιμό της

1 / 3