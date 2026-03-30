Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε. Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.
«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.
Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.
Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.