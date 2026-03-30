Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε. Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

BREAKING: School shooting in Santa Fe, Argentina, student pulled a shotgun from a guitar case during flag ceremony, killing one classmate and injuring eight pic.twitter.com/FxXMgpl5uK — Resist Wire (@ResistWire) March 30, 2026

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

El school shooting, algo que veíamos sólo en videos virales de Estados Unidos, está de nuevo en Argentina. En los pibes hay una desconexión real con sus padres y sus docentes. Se influencian por los videojuegos y las redes, donde creen que eso está bien.pic.twitter.com/V07lNlHAK1 March 30, 2026

Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

School shooting in 🇦🇷Argentina leaves 13-year-old dead, two injured. A 15-year-old hid a shotgun in a guitar case, opened fire during a ceremony, & was later detained after staff disarmed him. pic.twitter.com/y35NWBY3Y6 March 30, 2026

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

