Τραμπ: «Διορία» μίας εβδομάδας στο Ιράν – Κρίσιμο επταήμερο για το μέλλον της σύγκρουσης

Προθεσμία περίπου μιας εβδομάδας έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να διαφανεί αν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διαπιστώσουν σύντομα αν ο Γκαλιμπάφ είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς. «Θα το δούμε», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τον Γκαλιμπάφ. «Θα σας ενημερώσω σε περίπου μία εβδομάδα», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ περιέγραψε μια εικόνα ριζικής αλλαγής στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η παραδοσιακή πολιτική ηγεσία έχει εξαλειφθεί και έχει αντικατασταθεί από νέα πρόσωπα, τα οποία – όπως υποστήριξε – δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Υπήρξε πλήρης αλλαγή καθεστώτος, γιατί τα προηγούμενα καθεστώτα έχουν φύγει και έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων. Και μέχρι τώρα, είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με παλαιότερους αντιπάλους της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Σε μεγάλο βαθμό. Οι άλλοι είναι όλοι νεκροί».

Απειλές για ενεργειακά πλήγματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος και στην κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιου του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ, για τον οποίο επικρατεί αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν έχει νέα του», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ιρανό ηγέτη, ενώ πρόσθεσε ότι «είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος». Σε ερώτηση για το αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει εν ζωή, απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».

Στο μεταξύ, η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με το Ιράν να προχωρά σε επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών: Πλήγματα δέχθηκαν εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης στο Κουβέιτ, ενώ πυραυλική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

Ερωτηθείς για το πώς σκοπεύει να αντιδράσει η Ουάσινγκτον, ο Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει: «Θα δείτε σύντομα».

Νωρίτερα, πάντως, είχε εκτοξεύσει νέες απειλές για σκληρές στρατιωτικές ενέργειες, προειδοποιώντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξετάσουν το σενάριο «να ανατινάξουν και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και ενδεχομένως όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη “αγγίξει”», σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σύντομα μια ειρηνευτική συμφωνία.

