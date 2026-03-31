Χαρτογράφησαν τα νεύρα της κλειτορίδας: Έρευνα ανέτρεψε αντιλήψεις της ιατρικής κοινότητας για την ανατομία της

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη λεπτομερή χαρτογράφηση του νευρικού δικτύου στο εσωτερικό του πέους, η επιστημονική κοινότητα καταγράφει πλέον ένα σημαντικό ορόσημο: την πρώτη ολοκληρωμένη τρισδιάστατη απεικόνιση των νεύρων της κλειτορίδας, ενός από τα λιγότερο μελετημένα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Η νέα έρευνα (δημοσιεύεται από τον Guardian και τα ΝΕΑ), δεν περιορίζεται μόνο στην αποκάλυψη της εκτεταμένης νευρικής δομής που συνδέεται άμεσα με τη σεξουαλική απόκριση και τον οργασμό, αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση παλαιότερες αντιλήψεις της ιατρικής για την ανατομία της κλειτορίδας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για πιο ασφαλείς χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή της πυέλου, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας σεξουαλικής λειτουργίας.

Παρά τη θεμελιώδη της σημασία για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, η κλειτορίδα παρέμεινε επί δεκαετίες στο περιθώριο της επιστημονικής έρευνας, εν μέρει λόγω κοινωνικών ταμπού. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το 1995 δεν περιλαμβανόταν καν σε βασικά εγχειρίδια ανατομίας.

Με τεχνολογία ακτίνων Χ

Η ομάδα της ερευνήτριας Τζου Πιανγκ Λι, από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, αξιοποίησε τεχνολογία ακτίνων Χ υψηλής ενέργειας για να πραγματοποιήσει τρισδιάστατες σαρώσεις σε δύο γυναικείες πυέλους που προέρχονταν από δωρεά. Τα αποτελέσματα προσέφεραν πρωτοφανή ακρίβεια, αποκαλύπτοντας πέντε βασικά νευρικά δίκτυα με πολύπλοκη, δενδροειδή διακλάδωση – το μεγαλύτερο εκ των οποίων φτάνει σε διάμετρο τα 0,7 χιλιοστά.

Η μελέτη, που έχει δημοσιευτεί στην πλατφόρμα bioRxiv και αναμένει αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα, παρουσιάζει τον πρώτο πλήρη τρισδιάστατο «χάρτη» των νεύρων της κλειτορίδας. Όπως σημειώνει η Λι, το εύρημα αυτό έρχεται με καθυστέρηση δεκαετιών, δεδομένου ότι αντίστοιχη γνώση για το πέος έχει κατακτηθεί εδώ και 28 χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι τα νεύρα της κλειτορίδας εκτείνονται πέρα από το εμφανές τμήμα της. Ορισμένοι κλάδοι φτάνουν μέχρι τον ηβικό λοφίσκο, άλλοι κατευθύνονται προς την κλειτοριδική ακροποσθία, ενώ αρκετοί καταλήγουν στις πτυχές του αιδοίου, αποκαλύπτοντας μια πολύ πιο εκτεταμένη και σύνθετη ανατομική δομή από ό,τι είχε μέχρι σήμερα καταγραφεί.

Για την κατανόηση των μηχανισμών γυναικείας διέγερσης

Η ουρολόγος Χέλεν Ο’Κόνελ, που είχε δημοσιεύσει την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για την ανατομία της κλειτορίδας το 1998, χαρακτήρισε τα νέα δεδομένα καθοριστικά για την κατανόηση των μηχανισμών της γυναικείας διέγερσης. Όπως υπογράμμισε, ο οργασμός δεν αποτελεί μόνο σεξουαλική λειτουργία, αλλά συνδέεται με ευρύτερα οφέλη για την υγεία, την ψυχική ευεξία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Πέρα από τη βασική έρευνα, τα ευρήματα έχουν και σημαντικές κλινικές προεκτάσεις. Η λεπτομερής χαρτογράφηση των νεύρων μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση μετά από ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων – μια πρακτική που, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αφορά περισσότερα από 230 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως και συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Ταυτόχρονα, η νέα γνώση μπορεί να βελτιώσει τις χειρουργικές τεχνικές σε επεμβάσεις για καρκίνο του αιδοίου, επαναπροσδιορισμό φύλου, αλλά και αισθητικές παρεμβάσεις, όπως η χειλεοπλαστική, η οποία παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τα επιστημονικά κενά που υπήρχαν έως σήμερα, αλλά και τη σημασία της ισότιμης μελέτης της ανθρώπινης ανατομίας, ανεξαρτήτως φύλου.

