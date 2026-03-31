Δίκη για τα Τέμπη: Και η ΕΣΗΕΑ «καρφώνει» το υπουργείο Δικαιοσύνης – «Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους»

Μετά την Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, και η ΕΣΗΕΑ «καρφώνει» το υπουργείο Δικαιοσύνης για την απόφασή του να επιτρέψει την κάλυψη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών μόνο στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του υπουργείου, αλλά και για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι «εκφράζει την ανησυχία της και ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – μετά και τις τελευταίες διευκρινήσεις- να διασφαλιστεί η παρουσία των δημοσιογράφων ώστε να μπορούν να καλύψουν με πληρότητα τη διαδικασία. Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους».

Παράλληλα, «αδειάζει» τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για υποστήριξη του δημοσιογραφικού έργου, αναφέροντας ότι «στη δίκη της 17 Νοέμβρη πριν από 25 χρόνια, είχαν προβλεφθεί θέσεις δημοσιογράφων μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα υπερσύγχρονο κέντρο τύπου, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το κοντέινερ που σε αυτή τη δίκη παρουσιάζεται ως Κέντρο Τύπου με ανεπαρκή εξοπλισμό για το δημοσιογραφικό έργο».

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης «να διευκολύνει τους δημοσιογράφους που θα υποδείξουν τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα που επιθυμούν να καλύψουν τη δίκη». Υπενθυμίζεται ότι και η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας έκανε λόγο για «πληροφορίες – καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, κατά τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, αύριο 1η Απριλίου 2026, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσανατολίζεται να επιτρέψει την είσοδο αποκλειστικά και μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους του υπουργείου».

Από την πλευρά, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης, εμφανίστηκε αμετακίνητος, λέγοντας (Παραπολιτικά FM), ότι «μέσα στην αίθουσα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις θα είναι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ των Μέσων πανελλήνιας εμβέλειας. Αν θεωρούν ότι πλην των πανελλήνιας εμβέλειας μπορούν να μπούνε και όλα τα περιφερειακά Μέσα της χώρας τότε θέλουμε ένα γήπεδο μόνο για δημοσιογράφους».

