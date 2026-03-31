ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 22:47
31.03.2026 21:31

GPO: «Τσιμπάει» η ΝΔ, επικρίσεις για τις συνθήκες στη δίκη για Τέμπη – «Ανεπαρκής» η αύξηση του κατώτατου, αλλά «ναι» σε αυτοδύναμη κυβέρνηση 

31.03.2026 21:31
Ενισχυμένα ποσοστά κατά 1,8% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR.

Η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωση 26,3% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, η  Ελληνική Λύση με 8,9%, το KKE με 8,1%, η Πλεύση Ελευθερίας  με 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,8%, η Νίκη και η Φωνή Λογικής με  2,3%, το Μέρα 25 με 1,9%, οι Δημοκράτες με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ οι Αναποφάσιστοι αγγίζουν το 16,2%.

Ποιοι «τσιμπάνε»

Η Νέα Δημοκρατία ενισχύει τα ποσοστά της κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,4%. Ανοδικά κατά 1,3% κινείται και το ΚΚΕ ενώ υποχωρούν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Το 64,8% θέλει αλλαγή κυβέρνησης 

Το 31,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε μετά τις  επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η Νέα Δημοκρατία και ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.

Η πλειοψηφία, 51,7%  των ερωτηθέντων, προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί επανάληψη των εκλογών ενώ το 44,9% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. 

Ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου 

Πάνω από 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Το 56,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά  τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τις περιορίσει, σε αντίθεση με το 39,6% που τα αξιολογεί θετικά.

Δεν επαρκεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό

Μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν τις καλύπτει.

Σημαντικό το σκάνδαλο των υποκλοπών 

Το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, ενώ το 77,9% αξιολογεί ως πολύ και αρκετά σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών.

Θα ψήφιζαν Τσίπρα ή Καρυστιανού;

Για το κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 22:45
Ασπρόμαυροι από… κούνια: Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φορμάκι σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν τον Απρίλη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναζητά τον επόμενο σωματοφύλακά της – Η αγγελία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

