Σύγκρουση για την αναβολή της προ ημερησίας για τις υποκλοπές – Για «θεσμική ασέβεια» μιλά το ΠΑΣΟΚ, για «τοξικότητα» η κυβέρνηση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλλει για μετά το Πάσχα τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος, με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές εναντίον του πρωθυπουργού.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη μετάθεση της προημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το κράτος Δικαίου, καθώς μετά από επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νικήτα Κακλαμάνη αποφασίστηκε η συνεδρίαση να μη γίνει αυτή την Παρασκευή 3 Απριλίου όπως αναμενόταν, αλλά την Παρασκευή 17 Απριλίου, ήταν άμεση.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς αντέδρασε κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι «βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος και παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου».

Αντί αυτού, όπως καταγγέλλει, ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ότι η συζήτηση θα μετατεθεί για μετά το Πάσχα, κίνηση που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως θεσμικά απαράδεκτη.

Υπενθυμίζεται ότι τη διεξαγωγή της συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως διαρρέεται από την κυβέρνηση, η σχετική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και επειδή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται τυπικά το αίτημα να επανακατατεθεί.

Μαρινάκης: Τοξική ρητορική και διαστρέβλωση της πραγματικότητας

Νωρίτερα, η κυβέρνηση, μέσω του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απαντά αιχμηρά στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κλιμακούμενη «ακραία και τοξική ρητορική», ενώ για τη μετάθεση της ημερομηνίας «δείχνει» προς το Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης, η πραγματικότητα διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία:

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε προαναγγείλει ήδη από τις 28 Ιανουαρίου 2026 την πρόθεση για αίτημα προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης, το οποίο τελικά κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου 2026.

Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, η ημερομηνία της συζήτησης καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ η πάγια πρακτική προβλέπει ότι αυτή πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος.

Η αρχική ημερομηνία η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Μολονότι από τον Κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική, δεν προβλέπεται συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας σε περίπτωση που, όπως διαρρέεται, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κόλλημα για τις 17 Απριλίου, έχει προταθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και η Πέμπτη 16 Απριλίου ως εναλλακτική ημερομηνία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου «θα πραγματοποιηθεί κανονικά», κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση για διαδικαστικά ζητήματα. «Σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, τέτοιες πρακτικές δεν προσφέρουν λύσεις, αλλά εκπέμπουν λανθασμένα μηνύματα προς την κοινωνία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Για θεσμική ασέβεια, αλαζονεία και αμετροέπεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ

«Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Προσθέτει ότι «σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες» και ότι «ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του ‘φιλελεύθερου, θεσμικού’ Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών».

«Τι απέγινε η ‘ανυπομονησία’ του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, ενώ σχολιάζει ότι «μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες».

«Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει»

«Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος και παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου. Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα».

Υποστήριξε για τον κ. Μητσοτάκη ότι «έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη, ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος».

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού κι αφήνουν αιχμές για τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέροντας συγκεκεριμένα ότι «ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του».

Η απάντηση Κακλαμάνη στο ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας

Στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής με την υπέρβαση της προθεσμίας των 30 ημερών στον προγραμματισμό της προ ημερησίας απάντησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για κοινοβουλευτική πρακτική, και έχει ξαναγίνει στον παρελθόν τόσο επί προεδρίας Ν. Βούτση όσο και επί Κ. Τασούλα.

«Έχει ξαναγίνει. Είναι κοινοβουλευτική πρακτική», σχολίασε ειδικότερα ο πρόεδρος της Βουλής και έφερε ως παράδειγμα αντίστοιχα αιτήματα τόσο επί προεδρίας Βούτση – η προ ημερησίας τότε είχε οριστεί μετά από 2 μήνες – όσο και επί προεδρίας Τασούλα, οπότε και η συζήτηση για τα Τέμπη είχε διεξαχθεί 39 ημέρες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

«Τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», διερωτήθηκε και επικαλέστηκε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν υπάρξει σχετικές συνεννοήσεις με το ΠΑΣΟΚ.

Διαθέσιμη και η 16η Απριλίου, αν υπάρχει κώλυμα Ανδρουλάκη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε επιπλέον πως επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφορικώς με τη δεύτερη διαθέσιμη ημερομηνία έτσι ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί στις 16, αντί της 17ης Απριλίου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη «καταστεί δυνατό». Σε κάθε περίπτωση, έχει ενημερωθεί ήδη ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης και, όπως είπε, «αναμένουμε απάντηση».

Κόντρα στη Βουλή

H ένταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για την ημερομηνία της προ ημερησίας για τις υποκλοπές, μεταφέρθηκε και στην Ολομέλεια όπου συζητείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το Fuel pass η οποία ψηφίζεται απόψε.

Και από το βήμα της Ολομέλειας η αξιωματική αντιπολίτευση εκδήλωσε την οργή της για τον προγραμματισμό της προ ημερησίας που έχει αιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου στις 17 Απριλίου κι ενώ ήταν εμπεδωμένη η αίσθηση ότι η συζήτηση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 3 Απριλίου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τον Κανονισμό της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φυγομαχεί» και της καταλόγισε «ανήθικη» και «αντικοινοβουλευτική στάση» επειδή «μεταθέτει» τη συζήτηση για μετά το Πάσχα, κατά παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής.

«Πιστεύει ότι χάρη στη λήθη του Πάσχα θα ξεχαστούν όλα. Όχι. θα την περάσει την Εβδομάδα των Παθών!», διεμήνυσε «και θα λογοδοτήσει στη Βουλή η κυβέρνηση». Πρόσθεσε δε, αφήνοντας αιχμή για τον Νικήτα Κακλαμάνη πως «είναι βαρύτατη η ευθύνη του Προέδρου της Βουλής να προασπίσει την εφαρμογή του Κανονισμού».

Αφήνοντας υπαινιγμούς για τους λόγους της μετάθεσης της συζήτησης σημείωσε πως «μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έχουν επισπευστεί οι εξελίξεις, η ομερτά έχει σπάσει, έχουν ανοίξει τα στόματα και αρχίζουν οι εκβιασμοί. «Τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, εκβιάζει καταδικασμένο πρόσωπο» φωτογραφίζοντας τον Ταλ Ντίλιαν και τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Μηταράκης: Μην απορείτε που έχετε 15%…

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κάλεσε να μη δημιουργείται «τεχνητή ένταση», σημειώνοντας πως η ουσία είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια εκ μέρους του πρωθυπουργού να προσδιοριστεί η συζήτηση. Και συνέχισε με «καρφιά»: «Μην απορείτε που όταν από τη μία πλευρά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που χειρίζεται τα ζητήματα με στιβαρότητα και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ με τον τοξικό λόγο, το ένα κόμμα έχει 35% και το άλλο είναι στο 15% στις δημοσκοπήσεις…».

Ο ίδιος, σημείωσε, πως, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έχει κώλυμα, υπάρχει ήδη η πρόταση, αντί της 17ης Απριλίου, η συζήτηση να οριστεί για τις 16 του μήνα, ζήτησε από την αντιπολίτευση να μείνει στην ουσία.

Κωνσταντοπούλου: Ωχριά το Watergate μπροστά στο MητσοτάκηςGate

«Δεν είναι θέμα… ραντεβού. Είναι θέμα Κανονισμού της Βουλής. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαφύγει από τα σκληρά αδυσώπητα ερωτήματα», ανταπάντησε ο Δημήτρης Μάντζος.

Σφήνα στην κόντρα μπήκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως «ωχριά το Watergate μπροστά στο ΜητσοτάκηςGate». «Ο πρωθυπουργός θα λογοδοτήσει, δεν μπορεί να κρύβεται εσαεί», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

